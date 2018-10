Diccionario financiero para moverse y sobrevivir en la era Sandleris

Con la llegada de Guido Sandleris a la presidencia del Banco Central (BCRA) la jerga financiera se volvió aún más compleja, al menos para la mayoría de la población. Si bien los términos Lebac o flotación libre ya se habían adueñado de las calles, volvieron a la escena referencias a la base monetaria, los encajes y los swaps. En el primer comunicado, el del 26 de septiembre, se anunciaba: "A partir del 1° de octubre el BCRA implementará un nuevo esquema de política monetaria que permitirá bajar la inflación y recuperar un ancla nominal para la economía". Allí también se mencionan el mayor protagonismo que pasan a tener las Leliq, las bandas de flotación del tipo de cambio y las zona de intervención y no intervención.

Por eso es que El Cronista se encargó de traducir los principales conceptos, los que más se escucharon desde la asunción de Sandleris, ya que, como la batalla contra la inflación será larga, es necesario saber de qué se trata exactamente cada una de esas palabras que pronto serán parte de la vida cotidiana.

-Base monetaria: "Son los billetes y monedas en poder del público, más los depósitos de pesos de los bancos en el Banco Central", definió el propio Sandleris, en sus primera declaración como jefe de la entidad. Formalmente, se puede decir que "está constituida por el dinero legal en circulación, tanto billetes como monedas, a lo que se suman las reservas de bancos en el BCRA". Por medio del comunicado, el Central se comprometió a no aumentar el nivel de la base monetaria hasta junio de 2019, lo que implica una fuerte contracción, dado que la base monetaria viene mostrando una expansión superior a 2% mensual en los últimos meses. "Ahora dejará de aumentar", auguró el ente monetario.

En síntesis, no quiere es que sobren pesos; sin pesos, no hay cómo comprar dólares ni como alimentar la inflación. Para alcanzar esta meta es que se harán operaciones diarias de Leliq, una subasta que arrancó hoy. Pero, ¿qué son las Leliq?

-Leliq: Son letras del BCRA a 7 días a las que solo pueden acceder los bancos. Es decir, deuda del Central con entidades financieras. Las Leliq se habían lanzado a principios de enero de este año por el ex jefe de la entidad Federico Sturzenegger con otro fin: darle a los bancos un instrumento para manejar sus necesidades de pesos de corto plazo con mercado secundario (que se puede comprar y vender diariamente). En concreto, si los bancos querían invertir, tenían esta nueva opción en pesos en lugar del dólar. Ya con el desarme de Lebac activado, otro ex presidente del BCRA, Luis Caputo, convirtió a la tasa de la Leliq en la de referencia de política monetaria. Así, la tasa de interés de referencia para el mercado sigue siendo la de la Leliq, pero pasa a ser variable, porque se define diariamente.

Para que sean pocos los pesos que circulan, Sandleris también aumentó los encajes. El viernes se confirmó un incremento de tres puntos, que los lleva a 44%, por lo que se calculan que $ 60.000 millones adicionales quedarán inmovilizados.

-Encajes: Son los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizados para hacer frente a los retiros de efectivo por parte del público. Todo lo depositado por los ahorristas, ya sea en la caja de ahorro o a plazo fijo, es utilizado por los bancos para prestarlo o invertirlo, sin embargo, gracias a los encajes, no pueden disponer de todo ese dinero porque una parte está inhabilitada para hacerlo.

Otra noticia de las últimas horas es la confirmación de un swap con China para consolidar las reservas del BCRA.

-Swap: La manera más fácil de entenderlo es traducirlo al español: "intercambio". Aunque también lo puede utilizar bancos o empresas, en este caso es el Gobierno el que acuerda con otro país la posibilidad de contar con divisas en determinadas fechas y por ciertos montos a lo largo de un periodo. Sandleris acaba de confirmar que es inminente el acuerdo por intercambio de monedas con China; se trata de una relación que ya existía con el Gigante asiático. "Está prácticamente cerrada una ampliación del swap con China por casi u$s 9.000 millones, para totalizar u$s 19.000 millones", expresó el presidente del BCRA.

Finalmente, es necesario ahondar sobre las bandas de flotación, las que buscan encaminar al dólar hacia la estabilidad.

-Bandas de flotación: es el rango en el que puede fluctuar el dólar, límites que se fijaron en $ 34 como piso y $ 44 como techo, los que a su vez determinan las zonas de intervención y no intervención del Banco Central. Igualmente, el mismo BCRA se encargó de aclarar que estos valores no son fijos: "La zona de no intervención se define inicialmente entre $ 34 y $ 44, se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual hasta fin de año y se recalibrará al comienzo del año próximo. El BCRA permitirá la libre flotación del peso dentro de esta zona, considerando que es un rango adecuado de paridad cambiaria". En el caso de que el tipo de cambio se encuentre en la zona de intervención que arranca una vez atravesado el techo, la entidad podría realizar ventas de hasta u$s 150 millones diarios.