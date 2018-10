Qué "activos alternativos" son los favoritos de los más ricos

Para un gobierno comprender los orígenes de la creación de riqueza de su sociedad puede ayudar a generar incentivos de largo plazo. Hoy, los mismos millonarios son una fuente de financiamiento cuando el ciclo económico es adverso ya sea por tasa de capital muy elevada o por escasez de liquidez. Para los inversores individuales, espiar cómo invierten los “ricos” ayuda a mejorar su educación y al emprendedor para pensar nuevos mercados donde colocar sus servicios.

Recientemente, la boutique financiera “Wealth X”, Credit Suisse y el BIS (Banco Internacional de Pagos) publicaron sus últimas actualizaciones en datos sobre riqueza a nivel global, los cuales una vez analizados brindan importantes conclusiones y tendencias.

Al cierre del año 2017 el stock de riqueza en el mundo contabilizó u$s 280 trillones. Esto implica un aumento de 6,4% año contra año, cercano al retorno medio anual de 5,5% de los últimos veinte años de una cartera diversificada en varias clases de activos. Los sostenes de este crecimiento son varios: nula volatilidad o eventos disruptivos; anormalidad en los retornos de todos los activos, pocos rindieron negativo; las valuaciones de las empresas y el volumen de actividad en el sector de M&A fueron ascendentes; activos alternativos, como el arte, comenzaron una fuerte recuperación (+24% a/a).

En ambos casos predomina la venta de negocios privados basados en tecnología (software o hardware) seguido de negocios en consumo masivo, entretenimiento e infraestructura. En los Estados Unidos la herencia y los resultados de las inversiones financieras ayudaron mucho más a multiplicar la riqueza, pero sin dudas seis de cada 10 empresas en el mundo de la tecnología son de origen americano, aquí predomina la innovación. Por último, vale hacer mención del rol de la mujer, quien posee el 30% de la riqueza mundial gracias a su espíritu emprendedor. Alejado del mito popular de que “reciben la herencia de sus padres”, solo el 15% provino del dinero de la familia.

¿Cómo invierten?

Las personas con patrimonios netos superiores a los u$s 50 millones alocan su capital de forma muy parecida a como lo hacen los principales fondos de pensión públicos o universidades privadas americanas con quienes comparten un periodo de inversión de largo plazo, poca necesidad de retiro de efectivo y la obtención de retornos superiores a la inflación (índice de referencia).

Así entonces, la “cartera modelo” está compuesta por un 35% activos financieros (principalmente renta variable por medio de índices, fondos comunes de varias estrategias); 25% activos alternativos (real estate, arte, autos antiguos, vinos, colecciones varias); 25% activos financieros privados (negocios, empresas, propias); 15% renta fija y efectivo.

A diferencia del 2016, los inversores aumentaron el peso en activos alternativos, principalmente en arte e inmuebles. El negocio del arte en 2017 tuvo un año de recuperación (+24% de retorno) luego de cinco años magros. En inmuebles estos inversores aprovecharon los buenos rendimientos ofrecidos en Chicago, Atlanta, Berlín, Madrid, entre otras, en donde adquirieron inmuebles comerciales o viviendas con rendimientos (renta sobre precio de la propiedad) entre el 4 al 9% anual más la futura apreciación del inmueble. Esta misma tendencia, de disminuir la proporción de renta variable para aumentar la de alternativos, está desde hace años en proceso de ejecución en ciertos fondos de pensión (Corea del Sur, Australia, Universidad de Oxford, Yale, entre otras).

En tanto el arte, el año 2017 fue de recuperación y de hito para sus inversores. En primer lugar, luego de cinco años magros, el rendimiento superó por 400bps (24%) al índice de acciones americano (S&P 500). En segundo lugar, se registró nuevas marcas en precios de venta en diferentes obras, concretamente por la obra “Salvador Mundi” (Da Vinci) se pagó u$s 450 millones, por un “Carat Pink 59.6” u$s 85 millones y se ofrecieron u$s 111 millones por un Basquiat. En tercer lugar, los compradores de estos bienes hoy en día son jóvenes del mundo de la tecnología y nuevas ciencias; por tal caso las colecciones más relevantes hoy día se pueden encontrar en Asia y Medio Oriente. No fue casual que el fondo de Abu Dhabi haya sido el acreedor del “Salvador Mundi”, que el Basquiat esté en manos japonesas ni que Hong Kong haya sido la tercera plaza más importante en subastas, desplazando a Milán y Paris.