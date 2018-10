Santangelo: “Hace falta convencer a los argentinos de que no ahorren más en dólares”

El economista Rodolfo Santangelo se refirió al comienzo de la nueva política de flotación cambiaria y consideró que “lo que falta de fondo es convencer a los argentinos de que no ahorren más en dólares”.

“Formalmente arranca hoy una zona de no intervención cambiaria, donde hasta $43,99 se ha definido que el Banco Central no vende dólares. Llegado el caso que llegue a estar a $44 ahí tiene una intervención limitada de 150 millones por día, móvil en el tiempo. El espíritu de todos esto es que el Banco Central no determina el precio del tipo de cambio, lo va a determinar la oferta y la demanda, pero a partir de $44 con una oferta suplementaria del BCRA”, explicó Santangelo esta mañana en diálogo con radio Mitre.

En ese marco, el economista detalló que “cuando vas al mercado cambiario hay una oferta en el orden de lo u$s 500 millones por mes, pero no alcanzan a satisfacer la demanda”. Según Santagelo, “el problema está en la demanda, no en la oferta. Sigue vigente la demanda de dólares para atesoramiento”.

“Los argentinos siguen ahorrando en dólares, y si bien está bajando la demanda, todavía no encontraron ese punto de equilibrio en los últimos meses, aún después de haber alcanzado los $38, que era complementado con intervenciones del Gobierno”, consideró.

Mirá también Willy Kohan: “El Gobierno de arranque va a mantener el dólar entre $ 39 y $ 41” Para el periodista y analista económico “va a ser difícil que el mercado pueda sostener la demanda con un gobierno decidido a extremar la suba de la tasa de interés y a extremar la intervención para retirar pesos del mercado”.

“Lo que te dice el mercado es que con el dólar a $40 la demanda todavía no ha bajado lo suficiente y todavía la oferta no subió lo suficiente”, agregó.

En ese sentido, el economista opinó que “de fondo , y no de día a día, hace falta convencer a los argentinos que no ahorren más en dólares. Y cómo no los han podido convencer por las buenas, en el sentido de proveerles una moneda de calidad, entonces los intentan convencer por las malas a partir de una política monetaria durísima, que es secar la plaza”.