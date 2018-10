A qué están atentos los inversores a comienzo de semana

En el último día hábil del mes las acciones líderes terminaron la jornada con un descenso del 0,50%, para cerrar en los 33.549 puntos. En lo que respecta al rendimiento del Merval en septiembre dejó una ganancia del 14,10%. Aun así, el dólar cierra en máximos del mes, volviendo a superar los $ 41 y en máximos históricos. La volatilidad en el dólar y los activos continua y los inversores siguen sin poder encontrar un ancla para poder reencaminar las expectativas hacia un sendero positivo. Ha sido una semana intensa y de esta manera arranca el ultimo trimestre del año. El Cronista hizo un repaso de lo que opinan los analistas del mercado a comienzo de semana.

Repaso de la semana y el FMI

Justamente, haciendo un repaso de lo ocurrido en la última semana, los analistas de Grupo SBS señalaron con asombro los últimos acontecimientos en materia política y financiera local. “Es increíble todo lo que puede pasar en Argentina en una semana. Luego de que el presidente Mauricio Macri se reuniera desde las primeras horas del lunes con grandes inversores del exterior, el martes nos enteramos de que Luis Caputo dejaría su cargo como Presidente del Banco Central para ser reemplazado por el Secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda Guido Sandleris. Ya bajo nueva conducción en el BCRA, el miércoles por la tarde se develó el nuevo acuerdo con el FMI y en cual se dio una nueva muestra de su enorme apoyo a la Argentina ampliando el crédito total a u$s 57,1 bn (u$s 7,1 bn) y adelantando desembolsos por u$s 18,7 bn antes de fin de 2019”, señalaron. Además, agregan que luego Sandleris anunció que el BCRA abandonará el esquema de metas de inflación con la tasa de interés como instrumento para pasar a un control estricto de los agregados monetarios a la vez que el BCRA definió una zona de no-intervención cambiaria en el rango $ 34-$ 44, la cual será ajustada diariamente a una tasa de 3% m/m.

A modo de conclusión, desde grupo SBS afirmaron que “ciertamente, el escenario para la deuda en dólares mejoró de manera significativa, aunque persistentes dudas alrededor de la nueva política monetaria (en especial las relativas al uso de los encajes y las operaciones del BCRA en futuros) auguran una mayor debilidad para el peso”

En una línea similar, Sabrina Corujo, Directora de Portfolio Personal resaltó que el acuerdo con el FMI nos dejó un escenario financiero despejado para lo que resta del año, para el 2019 y hasta parte del 2020. “Creemos que en este escenario siguen siendo atractivos los bonos en dólares, en un marco donde esperamos una reducción del riesgo país a la zona de 500 puntos o menos en los próximos meses, y una compresión adicional del spread de rendimientos respecto de la región. Para los más conservadores recomendamos bonos de la parte corta de la curva y Letes que muestran un rendimiento de entre 5.5-6.5% anual en dólares. Para los más agresivos, y optimistas a futuro con Argentina, recomendamos instrumentos de la parte más larga de la curva, con tasas del orden del 10% ”

Mirá también Sandleris expone ante representantes de mercado su plan de política monetaria El presidente del Banco Central está reunió con miembros de fondos, aseguradoras, bancos y la CNV para dar detalles de su plan para bajar la inflación y contener al dólar

Además, Corujo agregó que el programa financiero presentado esta semana parece bastante despejado aunque a la vez, es real que tiene algunos supuestos fuertes que deberán cumplirse para que efectivamente pueda implementarse con éxito. “Entre ellos, lógicamente, el equilibrio fiscal primario el año que viene y un superávit ya en el 2020 del orden del 1%. De muy corto plazo, esto dependerá en parte de que el gobierno salga victorioso en las discusiones por la ley de Presupuesto 2019, algo que parece por ahora estar por el buen camino. En consecuencia, no solo se necesita señales económicas, sino también políticas”, cierra la directora de Portfolio Personal.

Sobre este mismo punto, los analistas de Quinquela Fondos coincidieron con los demás analistas y agregan que a partir del nuevo acuerdo, se inicia una primera etapa en la cual se deberán afrontar fuertes desafíos para demostrar que este acuerdo es superador del alcanzado en junio y que por lo tanto tiene una mayor estabilidad. “El nuevo acuerdo implica un avance muy significativo en lo referente a generar certezas sobre la capacidad del Tesoro de obtener el financiamiento necesario tanto para lo que queda de este año como para el año próximo. Se comprometieron desembolsos por USD 36.200 millones hasta fines de 2019, lo que implica una disponibilidad de fondos USD 18.700 millones mayor a la vigente con el acuerdo anterior”, afirmaron en su informe los analistas de Quinquela Fondos.

Banco Central

Sobre los cambios en política monetaria, los analistas de Delphos Investment señalaron que el objetivo de variación cero de la Base Monetaria depende de las eventuales intervenciones en el mercado cambiario por parte de la autoridad monetaria. “Las zonas de intervención cambiaria permitirán incorporar ciertas señales de la demanda de dinero en la determinación de la Base Monetaria, pero no actuarán como límites nominales efectivos al tipo de cambio. El temple de las autoridades monetarias podría ser puesto a prueba por el mercado, llevando el tipo de cambio a la zona de venta de dólares y con una fuerte suba de tasa. Y este es, mientras el programa esté “a prueba” uno de los mayores riesgos a la probabilidad de éxito del mismo”, afirmaron.

Hacia adelante, la cancelación de Lebac inyectará unos significativos $ 340.581 millones hasta fin de año. “Este monto representa el 27% de la Base Monetaria al 25 de septiembre. De este, $ 299.343 millones se encuentran fuera de entidades financieras, representando el 12% de los depósitos (18% de los depósitos en bancos privados), y el 26% de los depósitos a plazo fijo (38% de aquellos en bancos privados)”, destacaron.

En conclusión, dese Delphos señalaron que “creemos que el BCRA está buscando cumplir su meta tan claro como sea posible, para ir ganando credibilidad a la vez que contiene efectivamente la expansión (de cualquier forma) de dinero, bajando la inflación, todo ello, a costa de un alto impacto en actividad. Este cambio en la política monetaria tendrá consecuencias en las variables monetarias y financieras argentinas, en un marco en el que todos los agentes deben aprender cómo manejarse”.

Desde Quinquela Fondos entienden que los niveles planteados para la intervención son muy amplios, por lo tanto generan un rango de incertidumbre que a priori desincentivaría el ingreso de capitales especulativos de corto plazo. “El principal desafío que se debe superar es lograr la estabilidad en los primeros días de vigencia del esquema, dado que se debe alentar a la liquidación de divisas para atender a un flujo de demanda que se ha sostenido alto y persistentemente superior a la oferta. Si se supera la prueba de las primeras semanas, el riesgo de operar en la banda superior es menor, porque los niveles de tipo de cambio real asociados a esos valores son superiores a los valores de equilibrio”, señalaron.

Por otro lado, afirmaron que resta tratar de entender en este contexto de nuevas reglas cómo se acomodan las tasas de interés. “La lógica de un esquema de control de agregados monetarios que se aplica en un contexto de alta inflación es que las tasas alcancen niveles récord hasta que se logre converger hacia niveles más bajos de inflación. En estas primeras semanas puede no ser tan clara esa dinámica, porque se parte de un mercado con altos niveles excedentes de liquidez y que todavía debe hacer frente a los últimos tramos de rescate de Lebacs”.

Hoy la banca cuenta con $500.000 millones entre Leliq y Lebac; y con los niveles actuales de tasas de interés activas, es complicado encontrar alternativas de colocación de crédito que no resulten de alto riesgo y, según los analistas, en ese marco no debería producirse una competencia por liquidez que suba las tasas.

BRASIL

Además hay que recordar que está en agenda la próxima contienda electoral presidencial en Brasil que enfrentará el 7 de octubre una fecha clave. Los analistas de Criteria señalaron que el mercado accionario paulista ha reaccionado negativamente a los últimos sondeos de las encuestas. “La incertidumbre política ha impactado en el riesgo percibido hacia el país carioca. El mismo ha aumentado 34 puntos básicos hacia los 334 desde el mes pasado mientras que el argentino se ha mantenido relativamente estable en los 700 puntos”, indicaron.

Además, en términos de acciones, desde Criteria agregaron que ningún sector del mercado ha culminado en positivo el mes pasado demostrando el mal humor reinante en Brasil y la incertidumbre política existente. “No es de esperar una mejora en las perspectivas de mantenerse este escenario para las elecciones del mes que viene. El sector que peor rendimiento presenta, es el financiero mientras que el único positivo es el de materiales”, afirmaron desde la compañía. El factor político resulta clave para la evolución futura de los emergentes en general y de Brasil y Argentina en particular.

Desde Cirteria resaltaron que según la última encuesta realizada por Datafolha luego del atentado, Jair Bolsonaro posee un 24% de intención de voto y según la medición de Ibope alcanzaría un 26%. “Ciro Gomes fue el principal beneficiado durante el último mes ya que, con Lula vetado por la justicia electoral, el laborista disputa el segundo lugar y ganaría en un probable balotaje. Fernando Haddad fue el elegido por el PT para ser el representante del partido. Auspiciado por el expresidente, el candidato del PT creció vertiginosamente en intención de voto en los últimos días y es ahora un contendiente serio al balotaje”, señalaron. En cuanto a las encuestas, Ciro Gomes ha pasado al segundo lugar con un 13% seguido de Marina Silva (11%), Geraldo Alckim (11%) y Fernando Haddad (9%).