Dujovne sólo repatrió el 16% de su patrimonio en el exterior en 2017

Nicolás Dujovne repatrió en 2017 el 16% del patrimonio que tenía diseminado en el exterior. Según su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), a la que accedió El Cronista, pasó de tener $ 85,5 millones fuera del país a principios de año, a $ 83,9 millones al comenzar 2018.

Cotizado en dólares, con el tipo de cambio que corresponde al inicio y final del período, arroja que eran u$s 5,3 millones originales que disminuyeron a u$s 4,4 millones. Es decir que, luego de asumir como ministro de Hacienda, trajo u$s 872.000 que estaban depositados en los Estados Unidos y Uruguay.

Otro cálculo resulta de comparar el porcentaje de su portfolio exteriorizado antes y después. El ministro declaró que comenzó 2017 con el 74% de sus bienes afuera: sólo $ 29,3 millones de un total de $ 114,9 millones estaban de este lado de las fronteras. Y terminó el año con $ 37,4 millones de una fortuna que aumentó a $ 121,4 millones (un 5%). Por lo que su patrimonio extranjero, con un dólar que pasó de $ 16 a $ 19 en 12 meses, terminó representando el 69% en la última actualización disponible, publicada por la OA el viernes pasado.

"Los fondos en el exterior estaban invertidos en bonos argentinos. Dado el cuestionamiento de la sociedad, en 2017 traje parte de mis fondos y el resto en la primera parte de 2018, que se va a ver reflejado en mi próxima declaración jurada. Con lo cual no tengo más activos líquidos en el extranjero", afirmó Dujovne, al ser consultado por el tema el pasado julio en el Congreso.

No es lo que refleja, al menos, su más reciente presentación ante la OA, en la que aún figuran cuatro cuentas con u$s 2 millones (dos en Uruguay y las otras en Estados Unidos) junto con acciones en las sociedades Florentine Global (con $ 22 millones), Jilym Company y Para Bien S.A. Esos activos, para cumplir su promesa, ya no deberían estar en su declaración jurada 2018.

Después de tributar como terreno baldío, tal como reveló el diario Tiempo Argentino, su casa se revaluó de $ 569.319 a $ 1.536.032. Por otra parte, el ministro incrementó sus dos cajas de ahorros locales en dólares. Una pasó de un depósito de $ 393.000 a $ 686.000; y otra de $ 34.000 a $ 156.000; ambas por encima de la variación del tipo de cambio.

Como nuevos bienes locales, tal vez con lo repatriado, el ministro apostó por bonos argentinos, otro de la provincia de Buenos Aires y acciones de las petroleras YPF y Petrobras Argentina. Todo por $ 23,6 millones.

Algo llamativo es que el patrimonio que Dujovne declaró ahora que comenzó 2017 es mayor a lo que estimó en su primera presentación como ministro ante la OA, publicada a mediados del año pasado.

Los $ 114 millones en bienes actuales eran $ 96 millones antes. La diferencia se explica en que agregó un cero: mientras en 2017 puso que había adquirido bonos DICA (Discount) por $ 1.920.000, en la versión rectificada son por $ 19,2 millones. Ambas están publicadas en la web de la OA .