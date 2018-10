Las empresas se adaptan al auge vegano

Corey Harrower quiere dejar algo claro: "Soy vegano, pero no antipático". Los veganos - personas que no comen ni usan productos de origen animal -tienen fama de hacer proselitismo. Harrower, un ex bailarín profesional de 35 años de edad originario de Vermont, quiere cambiar esa percepción. Dice que nunca ha tratado directamente de convertir a nadie. "No creo que a nadie le guste la gente que les dice qué comer".

Pero Harrower, quien se volvió vegano hace unos cinco años, puede haber encontrado una forma más ingeniosa de difundir el mensaje. ROLI, la compañía de tecnología musical con sede en Londres, de la cual es el jefe de personal, les ofrece a todos sus empleados un almuerzo gratis todos los días. A su instancias, la comida siempre es vegetariana, y generalmente vegana. Alrededor de 120 empleados ahora almuerzan platos sin carne; algunos se llevan las sobras a casa para la cena.

El almuerzo gratis de ROLI ilustra por qué el veganismo está causando sensación. No es sólo la demanda, que es parte de una tendencia a preocuparse por lo que comemos. No es sólo el respaldo de celebridades como Beyoncé y Lewis Hamilton. La verdadera diferencia es que se está eliminando el dolor en la alimentación vegana. El veganismo tuvo alguna vez connotaciones austeras, incluso monásticas; sus adherentes eran delgados y demacrados, y parecían rechazar no sólo los productos de origen animal sino la sociedad moderna en su conjunto. Ahora, en ambos lados del Atlántico, los supermercados y restaurantes se están abasteciendo de opciones de origen vegetal. Quorn, la marca de carne falsa, tiene como objetivo aumentar sus ingresos cinco veces hasta alcanzar u$s 1 billón en una década.

Pero aún hay más. Las grandes compañías de carne en EE.UU. como Perdue y Tyson invirtieron en alternativas de origen vegetal. Una de ellas, Beyond Meat, se ha vuelto muy popular en EE.UU. Estaba previsto que comenzara a vender sus hamburguesas en los supermercados Tesco a partir de agosto; el lanzamiento fue retrasado porque la compañía no puede satisfacer la demanda existente.

En 2018, tratar de persuadir a alguien de que cambie su dieta sigue siendo una receta para el conflicto. Pero las comidas sin carne pueden haber pasado cierto punto de inflexión; en muchos escenarios, son el dominador común más bajo, la opción más fácil. El número de veganos en el Reino Unido se ha cuadruplicado en los últimos cuatro años, hasta alcanzar unos 600.000, según la Sociedad Vegana. Hace algún tiempo, cuando un vegano asistía a una cena, le iba bien si le ofrecían frijoles con tostadas. Actualmente, existe la posibilidad de que todo el menú se convierta en algo que todos puedan comer; un chili sin carne o un curry de calabaza.

El veganismo no sólo está ganando conversos; está ayudando a formar un grupo mucho más grande, etiquetados como "flexitarianos" o "reducetarianos", que están tratando de reducir su consumo de carne y productos lácteos. "Si me das un rollito de salchicha, me lo como. Pero no vas a encontrar tocino en mi refrigerador", dice un colega flexitariano. Más de una cuarta parte de las cenas en el Reino Unido ahora no tienen carne, según la compañía de investigación de consumidores Kantar Worldpanel. Dairy UK, un grupo de la industria, advirtió que "las generaciones más jóvenes no siempre ven los productos lácteos como una parte esencial de su dieta". Alpro, una de las principales marcas de sustitutos de la leche, dice que uno de cada cuatro hogares del Reino Unido ahora compra sus productos.

En el ámbito de la oficina, Harrower alega que un menú sin carne puede fortalecer el sentido de comunidad porque casi cualquier persona puede comer el mismo platillo. El día que visité la oficina de ROLI en el noreste de Londres, la oferta gratuita fue ensalada de alcachofa y brócoli, con crotones de pan de centeno y aceite de albahaca. Felizmente hubiera pagado por probar este platillo en un restaurante.

Esos cambios probablemente son más fáciles en compañías como ROLI, donde el personal nunca ha tenido otra alternativa. Cuando Google intentó convertir dos de sus cantinas en vegetarianas una vez a la semana, los empleados se sublevaron. Probablemente también ayuda si los conejillos de india son más jóvenes.

La juventud del veganismo es su fuerza o su debilidad, dependiendo de a quién se le pregunte. Más de la mitad de los veganos británicos son menores de 35 años. Shane Holland, presidente de Slow Food en el Reino Unido, que hace campaña en favor de ingredientes de mayor calidad, dice: "Creo que esto probablemente durará mucho más. Los jóvenes seguirán esta dieta durante toda su vida. El veganismo es parte de la vida de la generación de Instagram".

Otros argumentan que, dado que los veganos a menudo son conversos recientes, podrían volver a comer carne. Celebridades como Beyoncé y Serena Williams se han referido al veganismo como una dieta temporal. Algunos veganos reportan problemas de salud; a otros les frustra que la dieta requiere que siempre están cortando vegetales o pensando mucho en qué van a comer.

Durante un mes de este verano, seguí una dieta vegana. Había sido vegetariano durante tres años, pero la idea de dejar los lácteos y los huevos era poco atractiva. Consumía principalmente pastas con queso, halloumi y tortillas.

Sin embargo, debo admitir que el veganismo es posiblemente una posición más lógica que el vegetarianismo. En primer lugar, se puede argumentar que para los humanos está justificado en comer carne, porque otros animales también lo hacen. Pero ningún animal - o casi ninguno - bebe regularmente leche de otras especies. De hecho, dos tercios de los humanos tienen problemas para digerir la leche, porque sus intestinos dejan de producir cantidades suficientes de la enzima necesaria para el proceso, la lactasa.

En segundo lugar, si eres vegetariano porque estás en contra de la matanza de animales para su consumo, entonces los huevos y la leche son malas noticias. La producción masiva de huevos implica matar los pollitos machos (generalmente arrojándolos a un molino) porque no sirven para la producción posterior. Las vacas lecheras tienen que estar regularmente embarazadas para producir leche; casi todos sus terneros machos son sacrificados por su carne, generalmente durante sus primeros dos años de vida, por la misma razón.