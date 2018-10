El 25% de consumidores desvela al Gobierno y estimula a la oposición

Depende con quien se converse, se trata de un cuarto de los consumidores o el 25% del electorado del país. Pero nadie discute, ni funcionarios, ni analistas económicos o políticos, que en las dos últimas elecciones votaron por Cambiemos, que ahora los une la decepción y la bronca contra el Gobierno. Que el plan "Macri Base 0" no les lleva buenas noticias y que sobre esa franja cabalga el peronismo en su afán de construir una fuerza competitiva

Son cuatro millones que están tratando de no caer debajo de la línea de pobreza. "Es una franja importante a la cual no le damos respuesta", reconoce un alto funcionario. Segmentadas por franjas de consumo, la población puede dividirse en cuatro -explica-. Los de ingresos altos y la "clase media alta, con la suba del dólar, tuvieron beneficios. Tenían patrimonios o compraron dólares mientras sus ingresos se lo permitieron. No tienen problemas graves. De lo que se quejan es de que, o bien bajaron de clase en el avión o bien no podrán seguir yendo de vacaciones a los mismos destinos del exterior como hasta ahora", ironiza.

El escalón más bajo, debajo de la línea de pobreza, fue afectado por la inflación, "pero ellos reciben todos los subsidios, desde el aumento de la AUH, las asistencias sociales directas, la distribución de comida, las tarifas sociales. Quedaron protegidos. En las últimas encuestas de pobreza, su número no aumentó", agregó.

Pero la dificultad para el Gobierno aparece en la clase media baja. Son empleados públicos o viven de changas. Recibieron el impacto de todos los aumentos de tarifas, se les encareció la prepaga. Tuvieron que acotar el consumo de servicios y derivar recursos del esparcimiento a la alimentación. No usan auto por la suba de la naftas Les pegó mal el dólar", detallan. No reciben asistencia social. "Y votaron a nosotros...", se resignan en Gobierno.

El politólogo Gustavo Marangoni dice que esa franja fue beneficiada económicamente y defraudada simbólicamente por el kirchnerismo, pero que Cambiemos lo decepcionó rápidamente desde el punto de vista de la supervivencia. Están muy enojados.

"Es entre 10 y 12 % de la población que está peleando por desbarrancarse, por no volverse pobres", agrega Leonardo Tornarolli, de Cedlas.

El ajuste físcal y monetario a 0 no les depara buenas noticias por el momento. Y la oposición busca adecuar un discurso que represente a esa decepción, al enojo de votantes arrepentidos, a quienes sólo una recuperación rápida y pujante de la actividad podría rescatar.