Autorizan subas a productoras de gas, pero no cubren la devaluación

El Gobierno definió la semana pasada un incremento de entre 30% y 35% en las tarifas de gas, que hoy empezará a regir. Para eso, les subió un 19,7% los ingresos en pesos a transportadoras y distribuidoras y alrededor de 48,5% a las productoras. Las tres partes pedían más, por los efectos de la devaluación y la inflación del último semestre.

Tal como lo adelantó El Cronista el viernes, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicó en el Boletín Oficial las resoluciones 265 y 266, con los nuevos cuadros tarifarios de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y de Transportadora de Gas del Norte (TGN), con un alza de 19,7% en relación al vigente en el período abril-septiembre, en vez del 30,5% que pedían por la inflación mayorista acumulada entre marzo y agosto de este año medida por el IPIM del Indec. Lo mismo sucederá con las distribuidoras, a través de distintas resoluciones que se conocerán durante esta semana.

En cambio, fuentes oficiales informaron que a las productoras de gas, que cobran en dólares, les bajarán el precio de u$s 4,68 por millón de BTU a u$s 3,72 (un 20,5% menos). Sin embargo, por el efecto de la suba del dólar, los ingresos en pesos de las petroleras serán un 48,5% mayores: antes vendían el gas a un promedio de $ 20,345 por dólar y ahora será a $ 38. Más allá de este punto, que sirve para agregar previsibilidad al sistema, las petroleras reclaman una deuda de $ 10.000 millones a las distribuidoras, porque el dólar pasó rápidamente los $ 20,345 pactados anteriormente y las firmas como Metrogas, Gas BAN (Naturgy) y Camuzzi no pudieron hacer frente a los costos en dólares teniendo ingresos en pesos.

La multimillonaria deuda sería saldada en 24 cuotas a partir de enero de 2019, mediante un cargo de Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) que pagarían los usuarios residenciales. Eso sumaría unos 10 puntos porcentuales más al aumento que regirá desde hoy.

Para el secretario de Energía, Javier Iguacel, las boletas que pagarán los hogares en este verano estarán en la misma línea que en los últimos meses, por la baja del consumo. Desde 2019 habría tarifa plana.