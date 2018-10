Tras el debut, el PJ Federal se prepara para las PASO

La silla vacía en la mesa que congregó al Peronismo Racional en un misterioso lugar, que resultó ser la oficina de un conocido consultor que trabajó con todos, sintetiza que su debut fotográfico difícil que vuelva a repetirse en el corto plazo. A falta de una jefatura clara, histórica forma de ordenamiento justicialista, nadie se sentó en la cabecera. No es un secreto la solapada pulseada de egos entre los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba), Miguel Ángel Pichetto y el renovador Sergio Massa, tres de ellos ya precandidatos 2019.

La justificación oficial para dejar ese lugar fue, según el consejo de un experto comunicacional, fue dar la idea de que el nuevo espacio no está cerrado: una invitación al resto del peronismo a sentarse. Menos, claro está, a Cristina Fernández de Kirchner. Nadie les avisó que también podía dar la idea de que alguien faltó a la cita. Como podría haber sido, por ejemplo, Marcelo Tinelli.

Precisamente es el futuro de la ex Presidenta la primera grieta abierta en el debutante conglomerado PJ. Mientras Pichetto insiste con la doctrina "Menem" de no tratar el desafuero de la senadora de Unidad Ciudadana hasta que no tenga condena firma, Urtubey opina lo contrario. En el fondo, el debate es si una eventual detención de la ex mandataria lograría victimizarla y fomentar su transferencia de votos a un eventual delegado. Por eso, dirigentes del PJ Federal están observando con atención lo que ocurrirá el domingo en las elecciones de Brasil con Luis Inacio "Lula" Da Silva preso.

Con un espacio que se declama ni macrista ni kirchnerista, la famosa "ancha avenida del medio" massista que buscará ahora al electorado PRO desencantado por el bolsillo, la apertura de la puerta del nuevo espacio también muestra diferencias, ya que el único veto acordado es a Cristina Kirchner ¿Y qué pasa con el resto de los dirigentes que han visitado el Instituto Patria? Por ejemplo, otro ya precandidato, Felipe Solá. Por ahora no aceptaría ninguna invitación: viene de catalogar al nuevo espacio como "macrismo débil". El listado lo completan todos los intendentes PJ del Conurbano. Tampoco está acordado el nivel de antikirchnerismo: al fin y al cabo, necesitarán parte de esos votantes. Por eso si bien su foto se vendió como el PJ antiK, en su documento oficial utilizaron una retórica más explícita contra el Gobierno.

En la previa del debut fotográfico, Massa estaba receloso: estaba convencido que sus ahora socios estaban operando para que su candidatura 2019 sea a gobernador y no a Presidente. El salteño, al fin y al cabo además de socios son eventuales competidores de unas PASO, ya adelantó que no habrá otra foto conjunta pronto, ni siquiera el 17 de octubre, efemérides peronista por excelencia. "Cada uno tiene agendado su propio acto", justificó.