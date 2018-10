Nuevo Plan: de alcances limitados ante la emergencia, probablemente funcione

Las principales características del nuevo plan económico, en cuanto a la macro economía (nunca podemos salir de allí.), gatillado por el "sudden stop" externo crediticio, a mi juicio, serían:

1. Recuperar la solvencia fiscal perdida. Para lo cual ha comenzado un ajuste fiscal significativo, con meta déficit primario cero en 2019, etc, etc.

2. Ayuda externa para evitar el default. Dada la gran dificultad de rollear la deuda, se ha logrado un paquete de ayuda muy importante del FMI, que esta vez sí, "tiene" que ser suficiente para llevar al mínimo las probabilidades de default hasta 2019. Y en la medida que afloje el cierre crediticio externo, minimizar también probabilidades de default en 2020, y así sucesivamente.

3. Mantener un dólar alto. A los tumbos hemos llegado a un dólar alto, que el gobierno cuidará se revalúe pero no mucho, que ayuda a la Argentina por varias vías: a) compensar (parcialmente) caída de gasto interno por gasto externo (menos consumo y más exportaciones), b) favorecer producción local que compite con importaciones, c) mejorar otras cuentas externas (turismo, etc), d) favorecer la inversión (dólares de argentinos y extranjeros) por abaratamiento de los activos en el país.

4. Funcionar dentro de un esquema de flexibilidad cambiaria. Una vez más Argentina se comprometió a un tipo de cambio flotante "cuasi puro". Tiene sus ventajas, y también sus problemas. Me hubiera gustado más se creara un Fondo de Estabilización Cambiaria, al menos con lo que ya el FMI aceptó se puede usar para intervenir en caso dólar llegase al techo (u$s 150 MM por día hasta fin de año, potencialmente casi u$s 9000 MM). De modo que si hay días de demanda de u$s 500 MM por cualquier evento disruptivo, no estemos obligados a ver como el dólar sube y subepor "amor a la flotación".ofreciendo sólo u$s 150 MM.

5. Sostener la dureza monetaria. Se intentará que funcione como "ancla nominal". La Base Monetaria no crecerá 0%, pero lo hará seguramente muy poco (en principio 6% por estacionalidad de diciembre, que no se revertirá en meses posteriores). Los agregados que importan para la inflación (circulante, M2) crecerán bastante más, pero muy por debajo de la inflación esperada. La dureza monetaria está para quedarse. El desafío en este punto será evitar la excesiva suba y volatilidad de las tasas de interés que paguen las empresas. El BCRA cuenta con algunas herramientas para ello (baja de encajes y otras), de modo de "moderar" la dureza inicial.

6. Administrar la recuperación de salarios, tarifas y márgenes empresariales. En adelante, salarios, tarifas y márgenes, muy golpeados por la devaluación (y la inflación), deberían subir más que el dólar. Pero recuperando sólo una parte de lo perdido en términos reales. Es decir, si salarios terminan perdiendo contra inflación 15% este año, podrán recuperar p.ej.7% el 2019. Y ni gas ni luz podrán trasladar sus costos en dólares todo lo que deberían (menor caída de subsidios y caída de márgenes). Y los empresarios tampoco podrán volver a los márgenes que tenían antes de la crisis. Las principales herramientas que hoy tiene el gobierno para que esto suceda así, son: a) dureza monetaria, b) política salarial pública, c) un ambiente recesivo que inicialmente ayuda.

Que deberíamos esperar de todo lo comentado?

Que haya bastante más estabilidad cambiara que los últimos meses (aunque menor a la deseable y posible), que baje bastante el riesgo país (implica indirectamente más crédito para empresas), y que haya más incentivos para un crecimiento basado en la inversión y en las exportaciones.

A todo esto, cabe agregar factores "autónomos", como la próxima cosecha (que permitiría aumento del PIB en 2019), y más en perspectiva Vaca Muerta, imán para inversiones y que ha empezado a generar producción nueva, que empezará a ayudará a incrementar Exportaciones desde fines de año.

De modo que respecto a la principal preocupación económica, que el PIB vuelva a crecer, la nueva macro y el resto de factores deberían permitir que eso suceda.

¿Riesgos principales?

1. Que ante la comprensible conflictividad social (recesión, desempleo, caída del salario real), "la política" prefiera "borrarse", o peor aún "montarse en ella", y terminemos con caos político, default de la deuda (con FMI incluido), y mega crisis. Poco probable. Pero puede ocurrir.

2. Que la demanda de dólares no se frene, y ante la poca oferta del BCRA, se espiralice, generando temor en consumidores, comerciantes, productores, y sobre todo ahorristas. Esto sería muy negativo ya que puede dar lugar al proceso tan temido (corrida bancaria). Y sabemos que a veces, por más que tasas suban mucho, la corrida podría no detenerse dando lugar a un proceso de índole hiperinflacionaria. Hoy la probabilidad luce bien baja, en parte por la buena situación financiera esperada del Tesoro y el dólar alto inicial, y en parte porque si bien el BCRA cuenta con pocas herramientas (acuerdo con el FMI limitante), cabe esperar en tal caso, activas ventas del Tesoro, de bancos oficiales, y "manos amigas" varias, y llegado el caso la ayuda del propio FMI (o gobierno USA), para que no lleguemos a "eso" (hiperinflación y/o eventual corralito).

En síntesis: Buenas chances de que las cosas vayan mejorando a partir de la mejora financiera, y que en 2019 finalmente veamos mejora del PIB (más del 1%?) inflación en baja (hacia 26%?). Finalmente, el gobierno que empiece en 2020 (sea o no Macri), si los "riesgos" no se materializan, recibirá algunas herencias positivas, que en relación al fin del kirchnerismo serán: tarifas energéticas 3,5 veces más altas, Tipo de Cambio (TCRM) más de un 50% superior, déficit fiscal total del 3,2% (contra más de 6%). A pesar de la decepción frente a un gobierno que pecó de excesivo optimismo, malos diagnósticos, y muchos errores de gestión, y a pesar del malestar reinante, no serían logros para despreciar.