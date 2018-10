Haddad logra un empate técnico con Bolsonaro en sondeo electoral

A sólo seis días de las elecciones presidenciales en Brasil, y con menos de tres semanas como candidato formal a la presidencia del Partido de los Trabajadores (PT), el progresista Fernando Haddad araña un "empate técnico" con el ultraderechista Jair Bolsonaro en las preferencias del electorado.

La poderosa Confederación Nacional de Transporte encargó la realización de un sondeo al instituto MDA, en el que ayer Haddad llegaba a 25,2% de la intención de voto y Bolsonaro, a 28,2%. Considerando un margen de error de 2,2%, Bolsonaro podría tener entre 26% y 30,4% de las preferencias, mientras que Haddad podría recabar entre 23% y 27,4%. El tercer lugar es lejano, y por ende, sin chances de hacerles sombra, y también pondera un empate técnico entre Ciro Gomes del PDT, con 9,4%, y Geraldo Alckmin del PSDB con 7,3%. Los sigue Marina Silva de Rede con 2,6%.

Haddad, sucesor de Luiz Inácio Lula da Silva en la disputa, disputaría así el ballottage con Bolsonaro el 28 de octubre. En parte, su veloz desarrollo se debe a la base de apoyo que le representa el PT y el legado del ex mandatario, pero también al creciente rechazo de parte de la sociedad brasileña a Bolsonaro: el sábado, cientos de miles de brasileñas inundaron las ciudades del país para protestar contra el abanderado del Partido Social Liberal (PSL), polémico por su historial de declaraciones machistas, racistas y homófobas.

Las marchas fueron tan masivas que otros candidatos pronosticaron la caída del ultraderechista en los sondeos, como Gomes, que además expresó que "creo que él ha sido derrotado por lo que hay de más sano en la sociedad brasileña. Gracias a Dios y a la mujer brasileña". El socialdemócrata Alckmin subrayó que la "discriminación contra las mujeres va a ser fuertemente derrotada". "Los actos muestran bien el sentimiento de la sociedad brasileña, que no acepta intolerancia ni violencia", señaló Alckmin, pero también expresó su rechazo hacia Haddad.

"Yo soy de aquellos que dicen él no, ni el otro. Brasil no quiere la vuelta del PT, ya tuvimos esa experiencia y fue muy mala", indicó en las redes sociales. Ayer, el Desfile del Orgullo LGBTI en Río de Janeiro instó a votar "por ideas, no por personas", y señalaban que cada 19 horas, en Brasil muere asesinada una persona de ese colectivo.

Anoche, salvo Bolsonaro -que tras sufrir semanas atrás una puñalada en un acto de campaña, el sábado recibió el alta médica pero debe hacer reposo- los candidatos presidenciales Gomes, Haddad, Alckmin, Marina Silva (Rede), Alvaro Dias (Podemos), Henrique Meirelles (MDB), Guilherme Boulos (Psol) y Cabo Daciolo (Patriota) participaban del penúltimo debate televisivo, esta vez, por la cadena Record.