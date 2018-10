Tenedores de dólares en el exterior deben informar al BCRA

Para quienes blanqueron, y para quienes a partir de allí sacaron divisas del país en blanco, el Banco Central creó una obligación de informar "con fines estadísticos", que se cumple ante la AFIP y que tiene fuertes multas y distintos vencimientos según el monto. Muchos contadores todavía no lo saben y no han alertado a sus clientes. Además, se duda si la obligación subsiste cuando el dinero, como ocurre con mucha frecuencia, está protegido detrás de una acción depositada en el exterior de una empresa argentina que cotiza en el país: ¿es un activo interno o externo?, se preguntan los entendidos.

El BCRA dispuso, mediante la comunicación A 6401, la implementación de un nuevo régimen de información para las personas y las empresas. Se trata de un "relevamiento de activos y pasivos en el exterior", que los contribuyentes deberán cumplir a partir del período cerrado al 31 de diciembre del 2017 y, su objetivo, es puramente estadístico, explicó Ezequiel Passarelli, de la consultora SCI.

Es decir que la norma tiene por objeto brindar al Banco Central de una serie de datos para nutrir sus bases estadísticas y de censos. Sin embargo, el incumplimiento puede acarrear sanciones muy grandes: de $ 5000 a $ 500.000 de multa.

En este primer vencimiento, están obligados a presentar la declaración jurada todos aquellos que, al 31 de diciembre de 2017 cumplan alguno de estos dos siguientes requisitos:

Tengan un saldo de bienes o deudas en el exterior por más de u$s 1 millón.

Sin tenerlo, hayan registrado durante el año flujos de activos y pasivos por más de u$s 1 millón.

Si bien la cifra pareciera muy abultada, en el último blanqueo se sinceraron más de u$s 93.300 millones en el exterior, recordó Passarelli. Añadió que, además, se calcula que se fugaron en lo que va de 2018 más de u$s 16.676 millones.

Para Passarelli, esas cifras dan una pauta de la cantidad de declarantes que se encuentran obligados a presentar esta información.

Las fechas de vencimiento y la cantidad de información a suministrar se clasifica en 2 grupos:

Sujetos con más de U$S 50 millones: la fecha de vencimiento operó el 31 de agosto pasado.

A este grupo se lo denomina "Muestra principal" y debe brindar una cantidad de información bastante más detallada y significativa que el segundo grupo, precisó Passarelli.

Además, este grupo no solo tiene que presentar una declaración jurada anual, sino una por cada trimestre del año.

Sujetos con menos de U$S 50 millones: la fecha de vencimiento para la declaración jurada anual opera el 28 de noviembre próximo.

Aquellos que estén en el rango entre u$s 1 millón y u$s 10 millones tienen una supuesta declaración jurada simplificada, pero Passarelli alertó que no es tan simple.

Para presentar estas declaraciones juradas, se debe ingresar a la página de Internet de la AFIP, con CUIT y Clave Fiscal, y utilizar el servicio web "BCRARelevamiento de activos y pasivos externos".

Los contadores de todas estas personas y empresas que siquiera se han enterado de esta obligación, critican fuertemente que la AFIP y el BCRA no se compartan información entre ellos y los obliguen a seguir trabajando para cumplir con todas las cargas fiscales, dijo Passarelli.

Debe tenerse presente que, al momento de presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales, gran parte de esta información es remitida a la AFIP, puntualizó el especialista.

Por otro lado, también existe una interpretación que haría que muchos argentinos no estén obligados que presentar esta declaración, anticipó Passarelli, e indicó que la norma del BCRA, indica que para definir dónde está radicada una acción (participación societaria) se deberá tener en cuenta "el país en donde están constituidos dichos activos.".

"Hay que tener en cuenta que, como el resultado por la compraventa de acciones que cotizan en el país está exenta del Impuesto a las Ganancias en Argentina, muchos tienen cuentas en el exterior (para proteger sus bienes), pero con acciones del país (por ejemplo, YPF)", aclaró.

Por este motivo, y con el objetivo de no verse obligados a presentar esta declaración jurada, los contribuyentes se preguntan: ¿una acción de una sociedad del país que, además, cotiza en Argentina, es un activo en el exterior o en el país?, dado que en el ejemplo, las acciones de YPF están constituidas en Argentina, a pesar de estar depositadas en una cuenta del exterior, advirtió Passarelli.