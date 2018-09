El Coyote que unió a Kicillof con Sandleris, y dos apuntes musicales

Era un punto de encuentro, allá por los 90, entre los estudiantes de Economía que habían llegado a la sede de la UBA sobre la avenida Córdoba desde el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini.

Con humor, buscaban darle pelea a Franja Morada y la Manuel Belgrano por el Centro de Estudiantes. Tenían al coyote del correcaminos como logo y usaban la sigla TNT, que rememoraba la dinamita del dibujo animado pero que en su caso transformaron en “Tontos pero no Tanto”.

Más que una ideología partidaria definida, compartían la militancia por el eterno tema del precio de las fotocopias y, sobre todo, por desbancar a la juventud radical y otras agrupaciones tradicionales en el manejo del Centro de Estudiantes. (Además, a diferencia de otras agrupaciones, eran mucho más de Economía que candidatos a contadores).

Uno de los fundadores, ya se dijo muchas veces, fue el exministro de Economía Axel Kicillof. Y hubo otros funcionarios que llegaron al área económica del gobierno de Cristina Kirchner que pasaron por TNT (como la ex embajadora en Washington y ex funcionaria de Cancillería Cecilia Nahón).

Otro de los fundadores, que tomó otro camino completamente distinto, es el hoy “gurú del marketing disruptivo” Leonardo Cuccioli, quien reivindicó ese pasado en un artículo en el que escribió sobre “lo que la política de los 90” le dio para “ser CEO 20 años después”.

Si bien en la primera mitad de los 90 sus candidaturas eran poco más que testimoniales, ya en el 92 habían conseguido meter un vocal (Cucciolli menciona un relato en el que Clarín cuenta cómo no festejaron esa vez que porque todos se habían ido a ver a los B 52).

Juntos en el pasado

Una de esas primeras listas (la 666) unió a Kicillof con el hoy presidente del Banco Central Guido Sandleris. El exministro era candidato a presidente y el actual banquero central, suplente del candidato a secretario general; el candidato titular a secretario general era Piccioli, y el suplente de Kicillof, Lucas Bergman, otro camporista que hoy seguía vinculado a Aerolíneas Argentinas.

(Imagen publicada por Cuccioli en Twitter)

Entre los ex TNT, hay quienes dicen que los nexos fueron Cuccioli y, sobre todo, Andrés “el colo” Borestein, hoy en BTG Pactual y que fue durante más de una década economista jefe del Gobierno británico para Sudamérica.

Otra vez: Tontos pero No Tanto no era un grupo que tuviese una ideología o identificación político partidaria; el quid era pelear contra "la Franja". Por eso no es nada raro que pasado alrededor de un cuarto de siglo desde esa lista que compartieron, Kicillof y Sandleris estén distanciados y en las antípodas políticas.

(Otros) dos apuntes musicales

Valga mencionar que para los babyboomers rioplatenses la sigla TNT es la que identifica a Tim, Nelly y Tony, los italianos hermanos Croato que se hicieron superpopulares con el hit “Eso” en 1960, el primer éxito de la "nueva ola" a la que de inmediato se subiría El Club del Clan.

Pero no es el único vínculo musical de la lista que compartieron Kiciilof y Sandleris, que entre los vocales tenía a Sebastián Rubín, líder de la banda Grand Prix que luego hizo carrera solista.