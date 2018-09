Lejos de Cristina: Massa, Urtubey, Pichetto y Schiaretti presentaron un PJ “alternativo”

Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Angel Pichetto se reunieron este jueves para presentar, en sociedad, un espacio peronista que proponer como "una alternativa para la Argentina".

El encuentro se realizó en una oficina del barrio porteño de Retiro y reunió a los cuatro dirigentes pero, en las próximas semanas, incorporará a otros referentes del PJ.

Se trata de un grupo apuntalado por gobernadores, legisladores y más figuras del peronismo que marca distancia con el kirchnerismo y apunta a consolidarse con peso propio de cara a las elecciones de 2019.

La foto, que ofició como debut y presentación del grupo, explica que comparten "preocupaciones por la situación económica y social", y que eso los indujo a reunirse y dialogar. Dieron a conocer un comunicado conjunto al finalizar el encuentro.

La reciente muerte de Juan Manuel de la Sota había pospuesto la cumbre que al final se realizó ayer.

El texto completo

"Una alternativa para la Argentina"

Empezamos a caminar hacia la construcción de una alternativa para la Argentina.

Compartimos las mismas preocupaciones por la situación económica y social que atraviesa el país.

Esa preocupación nos hizo encontrarnos, juntarnos a pensar y dialogar sobre qué Argentina queremos, pero, sobre todo, para construir un proyecto que supere a este presente insostenible.

Representamos hoy al peronismo democrático, republicano y federal. Ese que siempre escuchó al pueblo, que aprendió de sus errores y supo renovarse y cambiar.

Creemos que hay que construir un movimiento amplio y plural que sea sensible y comprenda estas preocupaciones.

Argentina necesita un proyecto político que supere el pasado y sea capaz de devolverle las ilusiones a los argentinos.

Nos dicen que "no hay alternativa". No es cierto, sí la hay.

Nos encontramos para pensar, compartir y trabajar soluciones para la gente, no para los dirigentes. No hay más tiempo para discursos vacíos. La gente quiere saber cómo vamos a transformar y cambiar su vida, la de todos los días.

No queremos un país en el que las personas deban elegir entre comer o pagar la luz. Un país en el que la inflación se come el salario, un país sin esperanza y sin horizonte. Creemos en una Patria, no para sobrevivir, si no para vivir. Una Patria en la que el proyecto de vida de cada argentino sea posible y realizable. Una Patria con igualdad de oportunidades.

Vamos a abrir las puertas, la cabeza y el corazón a todos aquellos que se sientan identificados con esta propuesta. Fuerzas nacionales, provinciales y de diferentes orígenes políticos. Queremos construir un presente, para tener un futuro. Ahora es el momento de construir esta alternativa, pero cuando llegue el momento de definir los candidatos que nos van a representar éstos van a ser elegidos por la voluntad de la gente, y no por el dedo de nadie. Este es nuestro compromiso.

Hoy es el primer paso, el primero de muchos. Convocamos a todos a un proceso abierto, inclusivo y de amplias mayorías. Estamos en marcha por Argentina.