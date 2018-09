CATHEDA, contra los precios de referencia en el sector de hidrocarburos

La Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA) se pronunció sobre la posibilidad de establecer un sistema de referencia de precios y advirtió que “una suerte de precios cuidados para el sector tendrá un impacto muy negativo sobre las empresas inversoras en Vaca Muerta” que son indispensables para su explotación.

Desde la confederación, que aglutina a los gremios de trabajadores del sector energético, resaltaron la importancia trascendental que tiene desarrollo de “Vaca Muerta” para el futuro del país y la oportunidad que representa.

"Perforar un solo pozo, insignificante en la dimensión de toda la formación, lleva 37 días de trabajo, emplea a 500 personas y tiene un costo aproximado de u$s 10.000.000. YPF tiene en la actualidad activos 632 pozos y se estima que para 2024 puede llegar a generar 500.000 puestos de trabajo”, ejemplificaron.

“Estos números no son nada si no contamos con las inversiones necesarias para su explotación. Las reservas no convencionales se encuentran a gran profundidad y solo pueden extraerse con la tecnología y las inversiones que no están disponibles en nuestro país” aseguraron desde la Confederación.

Y advirtieron: “Solo será posible si continúan llegando inversiones que acompañen ese desarrollo, hay que estar muy alerta y no tomar decisiones apresuradas en este difícil contexto que puedan parecer apropiadas pero que a largo plazo causen perjuicios mucho peores”.