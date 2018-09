Lanata, duro con Dady Brieva: “Le agradezco que muestre que es un miserable”

Luego de sus polémicas declaraciones en un programa televisivo, en las que manifestó que "no quería que le vaya bien al gobierno de (Mauricio) Macri", el cómico Dady Brieva redobló la apuesta en una polémica nota con el periodista Luis Novaresio en la que lanzó frases como “les molesta que yo sea K” o “hay que profundizar la grieta”, antes de anunciar que "no volvería a hablar de política".

Quien salió a responderle fue Jorge Lanata. Desde su programa en radio Mitre dijo: “Le agradezco a Brieva que muestre que es un miserable, peor es que me mienta y que me diga que quiere que vaya todo bien".

"Nosotros sobredimensionamos mucho y, en ese sentido, el periodismo está cada vez peor. Estamos todo el tiempo haciendo un periodismo de opiniones de otros. Y a veces son respetables las opiniones, pero a veces no. Dady no es Woody Allen. ¡Ni siquiera es Olmedo! Dady Brieva es un cómico bastante grasa que tuvo suerte con un trío, hace un tipo de humor muy berreta", criticó el periodista.

En la entrevista con Novaresio, el integrante de los Midachi había defendido la gestión de Cristina Kirchner. "El nivel de envenenamiento es tan grande… Una cosa son los bolsos de López, otra lo que dice Rizzo, Echarri o Romano. No estoy en contra de (Alfredo) Casero ni de Baby Etchecopar, nunca mataría al cartero", había dicho el santafesino.

Sobre esto, Lanata se preguntó: "¿Porqué lo tenemos que tomar en serio cuando habla de política? Nunca fue prestigioso“.

En la misma tónica de lo que estaba editorializando, el también conductor reflexionó: “Estamos transformando en líderes de opinión a tipos que no existen. No es todo igual, porque son famosos, son todos lo mismo. ¿Por qué, ante un tema específico, habría que escuchar la barbaridad que dicen? No es que un tipo que de verdad vale la pena, opinó que lo mejor es el odio. No: lo opinó Dady Brieva, no lo opinó Sabato. No es todo igual, no son todos lo mismo. Ser famoso no es una virtud en sí misma. Nosotros mismos multiplicamos opiniones. Cualquier boludo dice cualquier cosa y tiene todo la misma entidad“.