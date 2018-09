El presente del trabajo, en debate

Los grupos de afinidades se preparan para la Cumbre de Líderes del G20, que tendrá lugar a fines de noviembre, en la Argentina. En este marco, a principios de septiembre se realizó un encuentro del B20 en Mendoza, que buscó brindar recomendaciones para los empleadores de cara al futuro del trabajo.

"Para mí, es un honor que a la Argentina le haya tocado llevar adelante el proceso del G20, porque es una oportunidad para liderar la agenda global. En B20, cada grupo de trabajo fue liderado por un gran empresario o un emprendedor argentino", explicó Damián Wachowicz, director del grupo empresario Bayton.

"Como Bayton, somos sponsors dentro del B20. Nuestro involucramiento en los conceptos de trabajo se dan en el grupo de empleo y educación, y nuestro trabajo es lograr un conceso mundial con los representantes de los empleadores mundiales y así lograr consenso para brindar consejos para lograr un mejor futuro del trabajo. Estamos involucrados como empresa, pero también como sector de agencias privadas de empleo", agregó.

Global, regional

Con respecto a los planteos que se hicieron durante el encuentro, Wachowicz, aseguró: "En representación de la Confederación Latinoamericana de Empleo, nos expresamos a favor de las temáticas globales que se debatían, pero planteamos que estamos en una región que todavía tiene deudas con el presente del trabajo". Es que "las problemáticas mundiales, como, por ejemplo, atacar a los freelancers, es decir quienes le van a pagar la jubilación o qué hacemos con los problemas de inclusión, nos afectan, pero todavía hay deudas con el presente del trabajo".

"El 55% de la población de América latina está informal, es decir, no es parte del futuro del trabajo y menos del presente del trabajo. Eso implica que no tienen seguridad social, plan de desarrollo, están fuera del sistema. Son los trabajadores más comunes a nivel mundial", explicó. Además, agregó: "Otra de la problemáticas es la inclusión. Los jóvenes, la participación femenina, estamos por debajo del nivel global. No solo debemos atacar el futuro del trabajo, hay que hablar de cómo hacer para formalizar a los trabajadores de la región".

En el caso puntual de la Argentina, afectan dos ítems puntuales. "Los costos estructurales del trabajo y del emprendedor, que, en algunos casos, hacen predictiva la formalización del comercio. No hay incentivos para que vos formalices y tengas un incentivo desde el impuesto al trabajo se hace muy difícil", sostuvo Wachowicz. "También hay un tema con respecto a la aplicación de la ley. Hay sectores que tienen más participación de la informalidad, por lo que hay que tener una voluntad para accionar".