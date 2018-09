B20: la visión de los sherpas argentinos

Carolina Castro, Executive sherpa, y Fernando Landa, Policy sherpa, comparten su análisis acerca de las expectativas que depara el B20, que viene reuniendo, desde el comienzo de este año, a los máximos representantes del universo empresarial del país en diversas reuniones de trabajo.

Carolina Castro: "Se

viene un mundo de readaptación"

En un mano a mano, la Executive sherpa resume las fortalezas y divergencias que surgieron al abordar las diferentes temáticas.

- Por estos días, mencionó la importancia de incluir el tema infraestructura como uno de los ejes a tener en cuenta en estos espacios de alianzas entre países, ¿por qué le resulta tan relevante?

La Argentina definió otras temáticas prioritarias que se encuentran dentro de los tres ejes principales, como ser la infraestructura, pero también están incluidos el futuro del trabajo y un sistema alimentario más sostenible. Estos son tres pilares fuertes de la presencia de nuestro país y se supone que, como grupo de afinidad que somos, nuestra labor es dialogar con aquellas conversaciones que están teniendo lugar a nivel G20 como para redactar un documento de propuesta concreto y que nuestras sugerencias sean incorporadas en el documento final. Infraestructura era uno los ejes importantes.

- ¿Cómo fue alinear las tareas desde lo político y desde las distintas realidades que viven los países que integran tanto el G20 como el B20?

No fue una tarea fácil. Fernando Landa estuvo a cargo detalladamente de los grupos, y logró aunar las temáticas para llevar a los países que integran estos grupos a un buen puerto y definir sus necesidades, para que puedan aceptar un documento de recomendación realizado por el B20. Fue una tarea intensa.

- ¿Qué carencias encuentran?

Tenemos un sistema educativo que sigue las reglas de aprendizaje, de contenidos y de toda una estructura de un modelo del siglo XVIII. Son dos siglos que nadie repiensa el sistema educativo y esto impacta en el mundo del trabajo y, tal vez, no estamos enseñando capacidad adecuadamente. El mundo que se viene es de readaptación constante y eso requiere que el sistema educativo sea a lo largo del ciclo de tu vida completo. Las tecnologías que usamos hoy van a estar obsoletas en cinco años.

- ¿Podría adelantar alguna recomendación del B20 en educación y empleo?

Uno de los cambios que queremos ver es el Learning to Learn, es decir, aprender a aprender. No sería recitar los montes más altos de la Argentina, sino que alguien me enseñe a cómo yo mismo puedo aprender: hay que dar herramientas que ayuden a aprender por sí mismos. Queremos estar más metidos en el diseño de qué tipo de habilidades necesitamos. Cuando se arman escuelas técnicas, ¿dónde está el sector empresario involucrándose para saber qué les están enseñando a los chicos? Otro punto que sugerimos es facilitar el aprendizaje de las personas en el lugar de trabajo.

- ¿Cuáles serían las fortalezas que la Argentina ofrecerá en este G20 y B20?

La fortaleza de la Argentina es que, en un marco en el cual hay fuerte discrepancias sobre algunos temas dentro de lo que son las grandes potencias, nosotros estamos liderando un grupo más amplio que el G7, donde se ven más fuertemente estas discrepancias, y no somos ninguna de esas potencias. Entonces, eso quizá da menos fortaleza a la hora de imponer tu propia idea, pero, al mismo tiempo, creo que da un hándicap interesante para plantearte desde un lugar más de mediador entre las partes. La Argentina tiene bastante camino para recorrer todavía, si hablás de tecnología digital y de la industria 4.0 si tenemos posibilidades. Además, hay empresas que integran el mundo digital que han salido de la Argentina hacia América latina muy interesantes, pero estamos muy relegados en lo que es investigación y desarrollo. La inversión que nosotros hacemos es de 0.5 en I + D: muy inferior al 2% que invierte China y ni hablar de Corea del Sur, que invierte un 4%. Estamos con muchos desafíos para acercarnos. Esto es una apreciación personal, pero, cuando vos estás constantemente con ciclos macroeconómicos que suben y bajan, es difícil programar en el mediano y largo plazo. Nosotros, como país, competimos con el mundo todo el tiempo, sobre todo porque somos un país que además tiene una matriz industrial y la posibilidad de exportar.

- ¿Pero, cómo se puede competir con tantos altibajos desde lo macroeconómico?

Es como competir todo el tiempo con Usain Bolt. Él no solo tiene unas características físicas fuertes, sino que, además, y esto es lo importante, entrena todos los días. Entonces, llevándolo a este terreno, cuando no se entrena todos los días, cuesta pensar en el mediano y largo plazo porque estás siempre atrás de la coyuntura. Y todo lo que se plantea aquí es de largo plazo.

Fernando Landa: "Es un foro que piensa en el mediano plazo"

En exclusiva, el Policy sherpa argentino repasa los temas más salientes que se abordaron durante los encuentros.

Desde los primeros meses del año, los task forces del B20 se abocaron a sus áreas de interés. En cada uno de los encuentros, los representantes del grupo de afinidad fueron delineando lo que se tradujo en recomendaciones para los líderes del G20. A menos de un mes del summit que tendrá lugar en la Argentina, El Cronista dialogó con el Policy sherpa del B20, Fernando Landa.

"Este es un foro que piensa en el mediano plazo. Los empresarios miran cuáles son las trabas que enfrentan y eso es lo que los mueve a actuar de determinada manera. Definimos un proceso que nos permitiera llegar a conclusiones y recomendaciones realizables, que se puedan llevar a la práctica", dice.

La organización de cada task force estuvo pensada en función de las metas a alcanzar. Según Landa, el membership de 1.200 personas fue la representación empresaria más grande para el G20 desde 2009. Hubo en total 58 reuniones, de las cuales 26 fueron presenciales y las demás, videoconferencias o calls.

Una de las cuestiones que más preocupan a la dirigencia empresaria es el comportamiento de los competidores y las reglas claras que rigen a los actores de un sector. Atento a la realidad que experimentan las firmas energéticas de China, el Policy sherpa destacó la imperiosa necesidad de impulsar el principio de la competencia, "que no haya subsidios ni premios para empresas del Estado que marquen diferencias con las compañías del sector privado".

Empleo, pymes y start-ups

La capacitación para el mundo del trabajo fue otro de los temas que se abordaron en el B20. "Hemos detectado que existen disparidades en el acceso a la educación tanto entre los países, como dentro de cada uno de los países. Se debe trabajar la lecto-comprensión, el active listening. Ponemos particular énfasis en las ciencias duras. Se requiere de una preparación que facilite la regeneración del empleo. Los trabajadores deben aprender a aprehender conocimientos", afirma Landa.

Del universo empresario que participó en este B20, el 34% del fueron integrantes o titulares de pymes y las problemáticas que experimenta el sector atravesaron a los distintos grupos de trabajo. En este sentido, el fomento de nuevas y mejores pymes fue otro de los puntos en los que hubo consenso.

Alimentos y actividades extractivas

Tras elogiar los nombres que conformaron el task force de alimentación sostenible, Landa sostuvo que hubo dos temas centrales sobre los que se trabajó : la eliminación de la malnutrición y la obesidad. ¿De qué manera? Se les propondrá a los líderes del G20 herramientas para promover hábitos alimenticios y de vida saludable. Estos recogen las recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius.

La producción de alimentos fue otro de los pilares del trabajo: los documentos finales apuntan a garantizar la conservación ambiental, promover la aplicación de tecnología, minimizar las pérdidas en la producción y reducir las barreras al comercio.

Cambio climático

Reunido en Iguazú, el task force que abordó las cuestiones ambientales centró su labor en torno a dos ejes: el cambio climático y la eficiencia de los recursos naturales.

En lo que se refiere al primero, se trabajó sobre la mitigación, de qué modo retroceder en el daño y en el uso de energías más limpias. En cuanto al segundo, Landa lamentó que se estén consumiendo a una velocidad que no es sostenible. En este punto, lasrecomendaciones fueron específicas a cada área: en lo que al agua se refiere, para evitar su desperdicio se debe sumar capacidad de almacenaje e infraestructura propicia para transportarla.

Más estructural que coyuntural

En paralelo con el desarrollo de los encuentros, la realidad argentina tuvo distintos hechos que marcaron la agenda: las imputaciones de exfuncionarios y empresarios, las corridas cambiarias y las crisis de las monedas emergentes, entre ellos.

No obstante, Landa relativizó su incidencia en las reuniones y recordó que hay temas complejos que llevan muchos años resolverse. "Encaramos el tema de la lucha contra la corrupción mucho antes del escándalo de los cuadernos. En este ciclo del B20, se ha hecho mucho foco en la lucha contra la corrupción, algo positivo para el mundo de los negocios. Hemos hechos un par de declaraciones conjuntas entre la sociedad civil y el mundo de negocios. Una de ellas apunta a la necesidad de implementar políticas públicas anticorrupción", concluye.