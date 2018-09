Trabajo en equipo, la base para crecer

El 4 y 5 de octubre se celebrará en Buenos Aires la Cumbre de Líderes del Business 20, la voz de la comunidad empresarial de los países del G20. Desde el año pasado se viene trabajando a paso de trío (troika, en la jerga de estos encuentros) con Alemania, sede del anterior cónclave, y Japón, futura sede del encuentro, generando consensos que el sector privado acercará a los líderes de las principales economías mundiales.

Para la ronda albiceleste, la prioridad estuvo en los ejes de empleo, alimentario y financiamiento de la infraestructura, elegidos entre los ocho rubros existentes. "Tenemos los documentos finales de las ocho task forces, que van a ser entregados al sherpa argentino para ser discutidos con los sherpas de los otros países. Todos los documentos han sido cerrados por consenso", agrega, y adelanta que el 5 de octubre le entregarán las recomendaciones al presidente Mauricio Macri. Aspiran a que estas recomendaciones sirvan como una indicación de políticas de estado para el país.

- ¿Cómo se alcanzan consensos con players con realidades tan diversas como multinacionales y pymes del interior del país?

Hay que buscar una estrategia de alineamiento en base a grandes vectores compartidos. Si estamos de acuerdo en el multilateralismo, en el libre comercio, tiene que haber regulaciones que hoy no existen o que hay que actualizar, y mecanismos de control efectivos. Los países en desarrollo necesitan inversión. El mecanismo hoy es el de las PPP. Hay que tener un mecanismo transparente de financiamiento de la obra pública. Con las energías hay distintas posiciones, y entonces hubo que buscar puntos intermedios. En la economía digital e industrias 4.0 también hay tensiones. Lo que se busca es un modelo compatible en el que todos tengan su inserción, apoyándose en experiencias globales. En lo que es industria alimenticia, vamos por la integración del sector primario e industrial, para agregar valor.

Temas como transparencia, pymes y género son transversales. Lo que viene es un cambio tecnológico tan radical que, si la educación no hace una revolución, los tipos de empleo que uno genere van a ser los residuales. Si la educación no se reorienta, va a dejar muchos excluidos. Hacen falta mecanismos formativos para saber qué se puede hacer con todo eso. A partir de ahí, las modificaciones legislativas que hagan falta y las políticas de protección social que hagan falta.

- Asumiendo que para estas propuestas habrá objeciones tanto de gremios como de organizaciones sociales, ¿cómo piensan que se pueden destrabar?

El cambio requiere diálogo social. En el mundo industrial ese diálogo existe. En el sector privado esta transformación se da. No puedo tener un convenio laboral del 75 y una legislación de la primera y segunda revolución industrial cuando estamos viviendo la cuarta. Tenemos al 35% de la población laboralmente activa dentro del mercado de trabajo. ¿Y el resto? En el sector privado argentino trabajan 6,1 millones de personas. Hay más de 3 millones en el sector público. No estoy por la expulsión, sino por la absorción. Esos empleados públicos tienen que ser absorbidos por el sector privado. Hay entre 1 y 1,5 millón que ni estudian ni trabajan. Eso es una falla del sistema educativo. Viene la transformación del empleo. No es cuestión de cambiar la ley. Primero hay que cambiar la educación. Y después hay que querer cumplir la ley y hacer que la ley se cumpla. Tenemos que ir hacia un modelo de desarrollo sustentable.

- ¿De qué manera aparece el eje transparencia?

El proceso de transparencia es fundamental. No hay ambiente de negocios, de inversión de largo plazo, que se pueda hacer sobre la connivencia delictiva. El valor de la transparencia hay que instalarlo y los mecanismos para la anticorrupción hay que implementarlos no solo en las grandes empresas y en el estado, sino también en las pequeñas empresas, que forman parte de la cadena de valor.

Brújula

- Cuándo: el 4/10 en el CCK y el 5/10 en La Rural.

- Quiénes: más de 50 expositores internacionales, liderados por el director General de la OMC, Roberto Azevêdo, y la directora de la OCDE, Gabriela Ramos.

- Composición: Integrado por asociaciones empresarias, lidera la relación entre los referentes del G20 y la comunidad global de negocios.

- Términos: "Sherpa" alude a los pobladores de Nepal que guían en el ascenso al monte Everest, refiere a los menos inhóspitos representantes de los líderes del G20. El sherpa argentino es Pedro Villagra Delgado.