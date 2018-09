Macri reconoció suba de pobreza y adelantó que seguirá creciendo

El presidente Mauricio Macri reapareció en Casa Rosada, luego de sellar el nuevo acuerdo con el FMI. En un mensaje a la prensa, el jefe de Estado anunció que la pobreza aumentó a 27,3% de la población pero resaltó la "sinceridad" de su gestión, en busca de polarizar con el kirchnerismo al que acusó elípticamente de "esconder los datos".

Macri advirtió que la pobreza seguirá aumentando en el segundo semestre e incluso en los primeros seis meses de 2019. El Presidente espera peores datos justo en la previa a las elecciones donde planea jugar su reelección. En esa línea, el jefe de Estado empieza a mostrar que, ante datos económicos negativos, va a apelar a la sociedad con otros mensajes.

De ahí, que el mandatario quiso resaltar que su gestión "no esconde la gestión, como se hizo durante tanto tiempo". "La pobreza no desaparece porque se deje de medir, siempre vamos a decir la verdad y presentar las cifras como son", aseveró Macri. En ningún momento nombra a la gestión de Cristina Kirchner explícitamente, pero mantuvo la idea de polarizar con el kirchnerismo, que alteró las bases del Indec. "Cuando llegamos al Gobierno, encontramos una pobreza del 32,2%, o sea 1 de cada 3 argentinos viviendo en la pobreza. Y ni siquiera ese dato era real, reflejaba una realidad maquillada", manifestó. Cambiemos se prepara para dar esa batalla discursiva, que se basa en lo normativo.

Ante la falta de datos positivos económicos, Macri sí apelo a las expectativas a futuro. El Presidente da a entender que la "sinceridad" sería la base para "poder contarles cómo el país va saliendo adelante". Macri dejó de lado el eufemismo de la "tormenta" y definió que lo que atraviesa su gestión es una "crisis". La última semana, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien tiene una fuerte influencia sobre el discurso del Presidente, había reconocido que la gestión atraviesa una "crisis".

Macri reconoció que subió la pobreza y enumeró las medidas que toma el Gobierno en los sectores más vulnerables. Por un lado adelantó que harán otro "pago extraordinario" a beneficiarios de la AUH en diciembre y resaltó que extendieron el programa Precios Cuidados. Pero en ningún momento aludió a la salvaguarda que pactó con el FMI. Son $ 13.500 millones, para este año, si las "condiciones sociales empeoran".

Por el momento, la Casa Rosada no apelaría a esos fondos que acordó con el FMI. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, ofreció una conferencia de prensa después del mensaje de Macri y dijo que "no estaba previsto aún" usar esos recursos. "Pero no descarto nada", dijo la funcionaria antes de retirarse de la Rosada.

Según comentaron otras fuentes a El Cronista, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, considera que serán necesarios en marzo, cuando el Indec difunda peores datos de pobreza que los de ayer. El Gobienro piensa que este segundo semestre ese dato aumentaría alrededor de los 30 puntos. Este es un problema para Macri, quien pidió que su mandato sea evaluado por la evolución de la pobreza.

De ahí, que el Presidente también resaltó ayer que priorizan para "mejorar la calidad de vida" de los sectores más vulnerables. "El Indec sólo evalúa la pobreza por ingreso pero también hay otros indicadores vinculados a las condiciones de vida, por ejemplo el índice de Progreso Social. Nos van a reconocer nuestros trabajos en la red de agua, en los centros de salud, Metrobus...", definió un ministro. Cambiemos buscará también hacer campaña con la obra pública.

Macri se mostró confiado, tras su paso por Nueva York, en que a pesar del aumento de la pobreza y la próxima recesión, todavía mantendrá el apoyo de la población. De hecho, en la reunión de Gabinete le mostraron encuestas en las que sostienen que el Gobierno tiene apoyo de un sector importante que reconoce el trabajo de la Casa Rosada por "buscar la estabilidad". El optimismo incluso alcanzó al ministro de Producción, Dante Sica, quien también habló.

"No comparto la idea de que se profundizará la recesión, sino que va a recuperar la senda del crecimiento", señaló el funcionario. Así desechó efectos negativos de la nueva política monetaria que implementó el Gobierno.