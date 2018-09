Super jueves de subastas londineses: arranca otra temporada con arte contemporáneo

Luego del receso por vacaciones en el hemisferio norte, comienza la temporada de ventas en subastas londinenses. Christies tiene fe en lograr buenos precios y hace una oferta con obras de alto valor, muchas de ellas nunca fueron vistas, lo que da un mayor atractivo.

El próximo jueves ofrecerá un centenar de obras a la venta. Se destaca un Francis Bacon de 200x150 cm. con una de sus figuras, característica y dramática, y aspiran a lograr más de u$s 20 millones. Una "Calavera" fotorrealista de Gerhard Richter fue comprada hace 30 años y es una de las ocho que realizó al artista a la manera de una clásica "Vanitas", que nos recuerda que todos vamos a morir en algún momento. Pese a su mediano tamaño de 80x65 cm., aspiran a lograr otros u$s 20 millones. Una de sus obras hiperrealistas fue vendida en su momento en u$s 46 millones y es el artista contemporáneo más cotizado del mundo. La venta de sus obras demuestra que en los últimos 20 años su cotización se ha multiplicado por cinco.

Aparece a la venta una escultura grande (160x160 cm.) de Jeff Koons, realizada en acero inoxidable pulido. Este "Huevo Agrietado" le llevó 12 años realizarlo. Hay cinco de ellos en distintos colores y el que se ofrece es el azul, esperan vender la escultura en u$s 14 millones como mínimo. Otras obras que esperan vender cerca de los u$s 10 millones son de Mark Grotjahn, Baselitz e Yves Klein. El arte italiano está de parabienes y sube mucho de precio, la gran figura es el argentino-italiano Lucio Fontana, quien ha subido sus precios un 500% en 20 años. Este año se han vendido 35 pinturas y alguna ha llegado a los u$s 12 millones.

Ese mismo día Christies pone a la venta siete de sus obras y entre ellas una de las más cotizadas "La fine de Dio", de 178x123 cm. en forma de huevo y con múltiples agujeros, fue vendida en u$s 21 millones hace 5 años y el mayor precio ha sido de u$s 29 millones. Veremos cómo responde el mercado a esta obra que fue vendida hace tan poco tiempo.

Obras de Morandi y Manzoni, junto con las de Burri son las más demandadas de este segmento del mercado. Sothebys ha puesto sus esfuerzos en Hong Kong y en 20 subastas espera consolidarse en el mercado chino con una gran variedad de oferta, y en medio de esta guerra de impuestos que Trump ha generado. Igualmente en Londres ofrecerá unas 200 obras de arte de Post Guerra (artistas activos luego de 1945), con obras de medianos precios, con obras también de Fontana y una del rumano Adrian Ghenie, que es la gran figura nueva del mercado con valores de u$s 3 millones a u$s 8 millones, algunos ya lo llaman en nuevo Bacon.

Luego de un primer semestre fabuloso, veremos que nos depara este fin de año en el mercado de subastas internacional.