Ricardo Dessy: "El gran desafío que tiene Argentina es abandonar la adolescencia del cortoplacismo"

El jefe de Relaciones Públicas y Gubernamentales para el Cono Sur del Citi, Ricardo Dessy, consideró hoy que, en un contexto global positivo, "Argentina tiene una oportunidad de ser protagonista", pero sostuvo que para eso "hay que dejar de rezar para que llueva".

"Somos vulnerables porque tenemos déficit y no tenemos mercado de capitales, el ahorro es bajísimo en Argentina, no más de 13 a 14 puntos del PBI, cuando en Latinoamérica promedia el 42 o 43%. El ahorro exige confianza y Argentina no la genera. Por ello el gran desafío que tiene Argentina es abandonar la adolescencia del cortoplacismo", expresó al exponer en el 11° CFO Summit organizado por El Cronista, Apertura y BDO.

Y añadió: "Soy moderadamente optimista. El mundo está creciendo y Argentina tiene la posibilidad de ser protagonista e independizarse de los ciclos globales. Dejar ser víctima y empezar a ser protagonista".

Aunque recalcó que el contexto actual es "negativo para la actividad" y que "va a durar unos meses", el especialista enfatizó que se puede empezar a mejorar hacia el primer trimestre del año que viene, si se toman las decisiones correctas.

"Hay recursos naturales, hay talento, tenemos una buena pirámide poblacional. Si de la situación traumática que vivimos salimos ordenados, con déficit fiscal cuasi cero, podemos tener una buena oportunidad" afirmó.

Pero advirtió: "Tenemos que evitar el impulso adolescente, usual en Argentina, de ir a una economía populista, falsamente generosa. La economía crece por el lado de la oferta, de la inversión, no de la demanda".

Y apeló a un ejemplo para graficar su explicación: "Si yo tengo una heladería, vendo 80 helados y tengo capacidad instalada para hacer 100, voy a crecer cuando compro el local de al lado, compro máquina para producir 150 y tomo gente para fabricar esos 50 helados nuevos. Si el de la heladería de enfrente se fue de vacaciones y yo vendo más helado, eso no es crecer".

"La demanda la podemos generar en 10 minutos, pero la inversión se genera con confianza. Y necesitamos de inversión porque no tenemos mercados de capitales. Para eso necesitamos una macroeconomía ordenada y una política fiscal responsable", manifestó.

Un contexto favorable

Dessy explicó que "el mundo está creciendo a tasas moderadas" y añadió que "no se espera una recesión".

"Se espera un crecimiento del 4% de los mercados emergentes. Y eso nos favorece porque cuando crecen, tienen a consumir más commodities", ponderó.

Y continuó: "Crecen todos. No hay un crecimiento de un determinado grupo de países por un shock de precios. Crece Latinoamérica e incluso Europa, que está finalizando la crisis generada por el brexit".

El especialista ponderó, además, la dinámica de la tasa de interés en los países desarrollados, vital para Argentina que permanentemente requiere fondos.

"La tasa de interés en EE.UU. esperamos que tenga una dinámica más suave a 10 años, no creemos que supere el 3%, lo cual es importante porque cada vez que sube aspira fondos de los países emergentes y, en particular, nuestra economía vuelca siempre por este lado", sostuvo.

Y aseveró: "El mundo desarrollado está acompañando, la tasa en Europa rondaría hacia 2019 el 1%, en Reino Unido el 1,4%. China está desacelerando, está en un proceso de desapalancamiento. Pero igualmente mantiene un crecimiento entre 6 y 7 por ciento, sobre todo en las industrias secundaria y terciaria incorpora gente del campo a la ciudad con sueldos mejores. Esa nueva clase trabajadora come más y mejor, come menos soja y más carne, lo cual también es bueno para Argentina".

El tiempo de ser serios

En el final, Dessy resaltó la necesidad de tomar decisiones serias para poder crecer y ser protagonistas.

"Los bancos están sólidos y tienen liquidez. Las provincias están fiscalmente muy ordenadas. Esas son buenas noticias. Este verano se espera récord de turismo en el interior del país", afirmó.

Y concluyó: "El problema de Argentina es de productividad. El problema es que traer los limones de Tucumán a Buenos Aires, sale más caro que mandarlos a California. Para solucionar el problema de competitividad, se necesitan inversiones. Y veo positivo que el Gobierno tenga ese diagnóstico. Hay una oportunidad".