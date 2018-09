El dólar supera los $ 40 tras acuerdo con el FMI y anuncios sobre bandas cambiarias

El dólar mayorista sumaba 1,20 pesos y se vendía a 39,20 pesos en el MULC, luego del anunció del segundo acuerdo con el FMI que libera u$s 7100 más a la Argentina y el sistema de bandas cambiarias.

En el mercado minorista, la divisa mostraba un comportamiento similar en las pantallas del Banco Nación (BNA) donde saltaba $ 1,20 y superaba los $ 40, con lo que se vendía a $ 40,40.

El dólar blue operaba en los $ 39,25.

Bandas cambiarias

Ayer, se conocieron los detalles de la segunda parte del acuerdo entre la Argentina y el Fondo. En una conferencia de prensa el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del organismo Christine Lagarde, anunciaron que la Argentina contará con un préstamo adicional de u$s 7100 millones y despejó así pagos de deuda hasta 2019.

Más tarde, el flamante titular del Banco Central, Guido Sandleris despejó los rumores que sonaban desde hace días y confirmó un esquema cambiario con "zonas de intervención", es decir, bandas de flotación.

La zona de no intervención fue delimitada por el BCRA entre $ 34 y $ 44 por dólar. Ese intervalo se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual hasta fin de año y se recalibrará al comienzo del año próximo. Si el peso sobrepasa el límite superior, el organismo podrá subastar hasta u$s 150 millones diarios "para dotar de liquidez al mercado y prevenir oscilaciones injustificadas". Como resultado, "el BCRA va a retirar los pesos que obtenga a través de los dólares y no va a inyectarlos de otra forma".

Por el contrario, si el peso se aprecia hasta perforar los $ 34, el BCRA podrá comprar reservas internacionales y decidirá según las condiciones de la economía cuánto esterilizar dichas compras. Se trata de la única excepción a su objetivo de agregados. "La BM solo podrá crecer si hay claras señales de confianza en el peso y en ese caso tendrá como contraparte un aumento de las reservas", destacó Sandleris.

El plan presentado implica una gran restricción en los pesos circulantes.