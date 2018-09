Hace cinco meses que los inversores abandonan los activos argentinos

En agosto, mes en que el dólar se disparó 34%, se cumplió el quinto mes consecutivo de salida de inversiones de extranjeros en activos financieros, una tendencia que forma parte de la presión que sufrió el peso argentino y que el nuevo Banco Central (BCRA) buscará revertir.

"Los flujos por inversiones de no residentes registraron una salida neta en el mercado de cambios por quinto mes consecutivo, pudiendo desagregarse en egresos netos por inversiones de cartera por u$s 646 millones, compensados en parte por ingresos netos de inversiones directas por u$s 229 millones", reveló el informe del Mercado de Cambios y Balance cambiario del BCRA.

La salida neta de inversiones "de portafolio" alcanzó en agosto los u$s 1590 millones, que fueron compensados por entradas por u$s 944 millones, que arrojan el saldo neto de u$s 646 millones de salida.

La salida de inversiones de no residentes arrancó en abril, momento de inicio de las "turbulencias", y no se detuvo en los siguientes cuatro meses.

El momento de mayor salida neta de posiciones en activos locales, sin embargo, se dio en el mes de mayo. En ese mes, el saldo de salida fue de u$s 1363 millones.

En agosto, salieron del país tanto posiciones en pesos como en dólares. "Los egresos netos por inversiones de cartera de no residentes estuvieron explicados tanto por compras de moneda extranjera desde tenencias en pesos (totalizaron u$s 470 millones), como por la salida de fondos que se encontraban depositados en moneda extranjera (u$s 180 millones)", detalló el reporte oficial.

Economía real

A contramano de las apuestas financieras, la inversión extranjera directa -la que se orienta a la economía real- tuvo un leve saldo positivo en agosto. "Las operaciones en concepto de inversiones directas de no residentes totalizaron ingresos netos por u$s 229 millones, explicados por ingresos brutos por u$s 242 millones y repatriaciones al exterior por u$s 13 millones", detalló el BCRA.

Los principales receptores de los nuevos capitales del exterior fueron los sectores Alimentos, bebidas y tabaco, Petróleo y Minería.