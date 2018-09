Previo a fijar bandas, BCRA jugó fuerte en futuros pero no paró al dólar

En su primera rueda al frente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris utilizó las mismas herramientas que el saliente Luis Caputo para tratar de calmar al dólar.

La autoridad monetaria volvió a salir ayer a vender en futuros en los plazos más cortos para contener el precio de la divisa, que llegó a tocar los $ 39, casi un peso arriba del cierre de ayer cuando el anuncio de renuncia de Caputo hizo que el billete trepara casi $ 2.

Tras la intervención, la divisa cerró a $ 38,51, lo que implicó una suba de 41 centavos. El dólar mayorista subió contra el peso más de 1%, al revés que las demás monedas de los países vecinos, que se revaluaron casi en la misma proporción.

El promedio entre bancos que realiza el BCRA, mostró una suba de 56 centavos hasta los $ 39,44.

En el segmento minorista, el dólar mostró un comportamiento similar al avanzar 50 centavos en las pantallas del Banco Nación (BNA), donde finalizó a $ 39,20.

El dólar blue operó a $ 39,50. El total operado en contado ascendió a u$s 532,053 millones, con u$s 1132 millones operados en futuros, debido a una fuerte intervención del BCRA y la presión del fin de mes.

En agosto pasado, se movieron u$s 1.062,100 millones en futuros. "La diferencia con otros meses me imagino tiene que ver con la posición del BCRA en ese mercado; si él opera mucho, cuando cierra el mes rolea su posición cierra el mes más corto y se pasa al largo eso influye en el volumen", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios a El Cronista.

Señaló que "probablemente en los meses anteriores, no había intervenido tanto en futuros".

Agregó que "la actividad oficial sirvió para estimular el desarme de posiciones y el ingreso de fondos que tuvieron la entidad suficiente como para desarmar la tensión previa y hacer bajar los precios".

Desde ABC Mercado de Cambios, destacaron que en el MAE de OCT (operaciones compensadas a término) que operan entre bancos e interviene el BCRA, el monto pactado llegó a u$s 1132, mientras que por otro lado el Rofex operó futuros del dólar por u$s 1551 millones con pases del corto al largo de unos u$s 1200 millones.

Consultado por El Cronista, Mauro Mazza de Bullmarket Brokers pronosticó que pese a los cambios de mando en el Banco Central "puede volver la volatilidad al dólar" aunque aclaró que ello "dependerá exclusivamente del acuerdo que se alcance con el FMI".

"Si nos adelantan todo, no es noticia. Si nos dan 5 más, no es noticia. Si nos dan 15, baja el dólar y suben los bonos con fuerza. Si nos llegan a dar 30 más a los 50, esto es un festín terrible", graficó.

Alertó además que las "tasas en pesos se vinieron abajo, hace falta otro apretón monetario para que los retails tengan tasas de 45-50". "Hoy estamos con tasas reales de 1, 2% o incluso negativas. Cada vez que eso paso tuvimos problemas cambiarios", alertó.

Por su parte, Diego Falcone Head Portfolio manager de Cohen alertó que "otra vez vamos a ver una pulseada por el dolar" entre dos jugadores clave como son "el mercado y el BCRA".

"Esa pulseada Caputo la había ganado cuando dejó el dólar en $ 37 a fin de la semana pasada", apuntó.