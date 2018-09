Protección a las pymes y el software

En Argentina casi el 99% de las empresas nacionales son Pequeñas y Medianas y generan más de cuatro millones de empleos, que representan casi el 80% del trabajo de nuestro país.

La Ley PYME, que se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre, plantea la estabilidad fiscal, al determinar que las Pymes certificadas no podrán ser sujetos de nuevos impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas y se deja expuesto en el último párrafo del artículo 16 de la Ley 27.264 que las pequeñas y medianas empresas no podrán ver incrementada su carga tributaria.

Como dato estadístico, hoy sólo una tercera parte de las Pymes cuenta con el certificado PYME vigente; es decir, los beneficios cuantificados estarían subejecutados. A las Pymes exportadoras, ya sea que vendan bienes y/o servicios (de acuerdo al decreto publicado el 6 de septiembre en el Boletín Oficial bajo el número 793/2018) se les incrementan los derechos de exportación en el orden del 12% y con tope de $ 3 y $ 4 por cada dólar del precio FOB según corresponda, o de base imponible si se tratara de exportación de servicios. No queda claro, por lo tanto, si la estabilidad fiscal será tenida en cuenta para las Pymes certificadas a la hora de realizar las exportaciones.

A su vez, para aquellas Pymes exportadoras, se debe tener en cuenta la existencia del sistema María, que es un sistema mandatorio. Este sistema debería receptar la estabilidad fiscal de cada PYME y contemplar una ventaja o desgravación al momento de liquidar los derechos y no liquidar el adicional. Hasta la fecha no tenemos conocimiento que haya un tratamiento particular para la PYME, por lo cual sería esperable que la reglamentación de la norma así lo establezca.

El caso del software

Por otra parte, el sector del software, amparado en la Ley de Software aún vigente hasta 2019, ha sido uno de los grandes motores que ha impulsado el crecimiento de pequeñas y medianas empresas.

Inmersos en otra discusión de la exportación de servicios, aparece el tema de la estabilidad fiscal en la industria del software. Aquellas empresas que estén con sus inscripciones vigentes en los beneficios promocionales de la Ley nro 25.922, tienen asegurada la "estabilidad fiscal por el término de la vigencia del presente marco promocional. La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales", según dice el artículo 7 de la Ley del software.

En los dos casos mencionados, tanto la PYME certificada como la empresa exportadora de software, siempre que tengan sus respectivas inscripciones vigentes, entendemos que quedarían protegidas por el paraguas de la estabilidad fiscal y no debieran ver incrementada su carga tributaria a través del decreto publicado días pasados.

Habrá que esperar la reglamentación y ver si será tomado en cuenta de esta manera o si será necesario poner de manifiesto los derechos ya adquiridos por normas preexistentes, y de rango superior al decreto publicado.