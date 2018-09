Rescatan la necesidad de sistemas creíbles para estabilizar la macro

Un hora antes de que el flamante presidente del Banco Central, Guido Sandleris, anunciara el nuevo esquema de metas de agregados monetarios, los economistas Miguel Bein y Miguel Ángel Broda ya habían anticipado la maniobra y apoyaron la necesidad de ejercer control sobre la cantidad de dinero y poner bandas al tipo de cambio.

En el marco de la Conferencia Anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Bein tomó la posta de la charla "Perspectivas Macroeconómicas" y aseguró que "sin un programa creíble como fue la convertibilidad, o una esquema de tipo de cambio entre bandas" es difícil salir de un régimen de alta inflación tan arraigado en la economía argentina.

"El deporte nacional argentino, de intendentes, contratistas de obra pública y sindicatos, es sacarle todos los pesos a Hacienda y los dólares al Banco Central. En la Argentina, francamente, es muy ingenuo flotar sin restricciones", declaró el ex funcionario de Hacienda. Y agregó: "Es muy peligroso y solo se puede hacer en un contexto de cuentas corrientes superavitarias".

Minutos después, Broda arrancó su discurso con un anticipo que, finalmente, terminó cumpliéndose: "Este segundo acuerdo con el Fondo mírenlo con cuidado . Porque van a haber metas de agregados monetarios y se va a pedir al Banco Central que las cumpla a rajatabla".

Para el economista, el error principal en la estrategia económica fue que "el Gobierno siempre tuvo como única meta el ajuste fiscal", y no supo establecer un herramienta eficaz para reducir los precios. "Las metas de inflación no sirven porque no hay ningún país que, con un régimen de inflación instalado, haya podido bajar los precios con una espadita", enfatizó.

"Tenemos todos los desajustes que pueden haber a nivel macro, pero al mismo tiempo. ¿Estos problemas tienen solución?", se les preguntó.

Bein respondió con un gráfico que trajo "la maldición de los años pares". "Parecía que se rompía el maleficio de los años pares, pero en 2018 la economía va a caer un 2,7%", vaticinó.

Entonces, en una economía que crece a la par de los ciclos electorales, para Bein la solución, lógicamente, es política: "Un gobierno de minorías nunca va a lograr un acuerdo político para solucionar temas estructurales. Se necesita una coalición, y Argentina está lejos de eso".

Por último, el economista dio proyecciones aunque advirtió, en broma: "Tengo la esperanza que no se las acuerden porque voy a cambiar la semana que viene". Según sus cálculos, el tipo de cambio en 2019 rondaría los $ 46, la inflación se desaceleraría en diciembre de ese año a un 27% bajo una política monetaria estricta, con tasa referencial de 38%.