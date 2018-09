Acuerdo con el FMI: el monto total se incrementa a u$s 57.000 millones El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, anunciaron la mejora en el monto por u$s 7.000 millones. Además, remarcaron que en materia cambiaria, se intentará que el Gobierno no intervenga ante variaciones en el precio del dólar.