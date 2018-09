El cambio en el BCRA implica convivir con un dólar menos intervenido y más tasa

La pregunta que se hacen los economistas, después de haber procesado la salida de Luis Caputo del BCRA, es si el acuerdo con el FMI será lo suficientemente virtuoso como para reemplazar la "magia" del saliente titular del Central y transmitir el mismo estado de calma financiera. Nicolás Dujovne, que trabajó varios años en el sistema financiero pero no cree que se pueda conducir al mercado con una regla que cambia todo el tiempo, aceptará ante el FMI ponerse del lado de la ortodoxia. El factor que más desgastó a Caputo (el grado de intervención cambiaria que debía mantener el ente monetario) quedará atenuado: la libre flotación será reivindicada, y la tasa de interés recuperará protagonismo como mecanismo alineador. Lo que todavía se terminaba de discutir anoche con el staff del organismo, era una regla que no caiga ni en el extremismo de Sturzenegger ni en la flotación controlada de Caputo. El FMI acepta una banda "muy" ancha, que no sirve demasiado si persiste la volatilidad. Hacienda pide angostarla un poco.

Mauricio Macri procesa la salida de "Toto" desde hace dos semanas. Sus choques con el ala dura del Fondo (que se opone a cualquier receta que permita anclar el tipo de cambio) amenazaban con ser un obstáculo para el acuerdo. El titular saliente del BCRA le dijo al Presidente que su intención era quedarse hasta que se asegurara el Presupuesto 2019 y la ayuda del Fondo. Esta vez no hubo apuestas a ningún hijo pródigo: se recostó en Dujovne (artífice de la relación privilegiada que tiene la Argentina con el FMI), que a su vez nominó a Guido Sandleris como sucesor de Caputo. Si el acuerdo trae dólares, al Gobierno no le hará falta magia. Pero sí cintura para acomodarse a una economía que sufre la caída.