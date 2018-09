Para cerrar con el FMI, Macri designó a un hombre de Dujovne en el BCRA

El presidente Mauricio Macri salió ayer del hotel Lanham en New York con gesto adusto. Iba tarde para las reuniones que tenía en agenda en Naciones Unidas pero ese no era el motivo. Se había levantado a las 6,30 y salió del hotel a las 8;20. Pasó parte de ese tiempo hablando por teléfono con el ahora ex titular del Banco Central de la República Argentina, Luis Caputo.

El primero en conocer la decisión de Caputo de abandonar ayer mismo la gestión pública fue el jefe de Gabinete Marcos Peña, y luego se lo comunicaron a Macri que, aunque por la tarde la definió como algo que estaba pautado, en el entorno de la comitiva oficial señalaron que no cayó muy bien el momento elegido.

Lo que suponía sería una jornada "relajada" para el Presidente, y que anticipaba como única molestia a la lluvia torrencial que asoló durante todo el día en New York y empeoró el tráfico congestionado por la cantidad de cortes de calles dispuesto por la seguridad de las delegaciones de los 190 países presentes en la ONU, pasó a empeorar por las reuniones de urgencia, llamados telefónicos y aceleración del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Por la tarde, luego de su exposición en la ONU, regresó al hotel donde atendió a la prensa argentina. Trató de mostrarse relajado y contento con los resultados de la gira. Reveló que la renuncia de Caputo estaba pautada, y dijo que no le molestó. "Desde el primer día que tomó el cargo del BCRA (Caputo) lo hizo producto de la emergencia, por lo que siempre sabíamos que íbamos a recorrer este proceso, y cuando se estabilizase la situación él iba a dejar ese cargo porque nunca tuvo la vocación de ejercerlo, fue una contribución patriótica que él hizo. Y después siempre dijimos que él eligiese el momento lo más cercano al nuevo acuerdo", explicó.

Habló bajo la atenta mirada del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. "Decían que yo era el ministro de Economía, acá está el ministro de Economía", enfatizó Macri. Lo cierto es que el titular de Hacienda ganó espacio de poder con el recambio, ya que su segundo y hombre de su estrecha confianza pasará a dirigir el Central. Macri negó que la salida de Caputo se hubiera producido en un mal momento, habida cuenta de la reacción del mercado: "A la luz de los resultados, funcionó bien", evaluó.

También hizo referencia a algo que al mediodía había señalado Dujovne, de vital importancia en el razonamiento del cambio, respecto a la no participación de Caputo en las negociaciones con el FMI y en la incumbencia de Sandleris en ellas. "No fue parte de la negociación del acuerdo –por Caputo- y sí estuvo el nuevo presidente; ahora va a ser coherente". Minutos antes, Macri había señalado que más allá del "talento de las personas, lo más importante es la solidez de la propuesta global".

Consultado por El Cronista respecto del encuentro que tuvo ayer por la tarde con la titular del Fondo, Christine Lagarde, hizo referencia a que el nuevo presidente del BCRA "le genera confianza" al FMI.

A la hora de hablar de los encuentros con los inversores, el Presidente señaló que todos prometieron "inversiones, más ahora que tenemos un tipo de cambio competitivo", y que el paro que se dio en la jornada de ayer "no contribuye en nada, hay que extremar el diálogo. Nunca hubo un gobierno más preocupado por generar trabajo privado y de calidad para los argentinos".

Por otra parte, acerca de si los inversores se habían mostrado "preocupados" por la continuidad del Gobierno, Macri le respondió a este diario que iba a participar de las elecciones del 2019. "Si los argentinos quieren, yo voy a estar. Pero ahora, es momento de trabajar para que mañana estemos mejor", sentenció.

Por último, y mientras se esperaba en New York el dato de pobreza que se descarta que serán elevados, una pregunta al respecto fue lo que más le molestó. "Tenemos minoría en las dos cámaras; plantear gradualismo no o gradualismo sí, o si teníamos que haber hecho otras cosas antes cuántos, no de nosotros, sino de la sociedad, habíamos entendido hace tres años y cuántos entendieron ahora que no se puede gastar más. En ese sentido, siento que hemos crecido todos juntos"