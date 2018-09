Tras la salida de Caputo, se encareció el dólar para suscribir Letes

El ruido financiero que generó la renuncia del Luis Caputo como presidente del Banco Central (BCRA) le jugó en contra a los que planeen licitar las Letras del Tesoro (Letes) en dólares que el Ministerio de Hacienda reabre hoy. La suba del tipo de cambio de ayer encareció el punto de entrada a estos instrumentos.

Las Letes se pueden licitar en pesos o dólares al tipo de cambio mayorista conocido como "A 3500", que surge de una encuesta realizada por el BCRA. El lunes, ese dólar había cerrado en $ 37,30 pero ayer sumó $ 1,10 y el tipo de cambio de suscripción quedó en $ 38,40. Como se trata de un promedio, el dólar de suscripción quedó incluso por encima del cierre del mayorista, que mejoró sobre el final de la rueda y terminó en $ 38,10.

Sin embargo, Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital, relativizó la suba del dólar de suscripción: "El tipo de cambio A 3500 subió 2,95% pero el valor es $ 1 inferior al del miércoles pasado ($ 39,46)". Y agregó: "Me imagino un escenario positivo para la renovación parcial de Letes. Excluyendo la jornada de hoy (por ayer), en la última semana vimos una marcada reducción en la volatilidad del tipo de cambio y una mejora en al apetito de los inversores por bonos argentinos, particularmente los más cortos".

Mariano Di Maggio, asesor de banca privada de Invertironline, se manifestó en la misma línea: "Siguen siendo una buena alternativa más allá de la coyuntura del día de hoy. Sumando la tasa mínima de 6%, el tipo de cambio de suscripción baja hasta $ 37,20. Sigue siendo favorable contra el spot bancario. De todos modos, si la renuncia de Caputo se hubiera dado otro día, habría sido todavía más conveniente".

En un clima volátil, el Ministerio de Hacienda cerrará hoy la reapertura de Letes en dólares al 12 de abril de 2019. La colocación busca renovar un vencimiento de u$s 785 millones, que opera este viernes. Para tentar a los inversores, el Tesoro garantiza una tasa anual mínima de 6%. Además, la cartera que conduce Nicolás Dujovne priorizará las ofertas del tramo no competitivo, es decir, aquellas que no tienen posibilidad de fijar tasa.

Considerando los precios del mercado secundario, Martín Saud, senior trader de Balanz, opinó que el Tesoro debería convalidar un rendimiento algo mayor: "Yo creo que van a poder colocar algo pero no las veo tan atractivas. La tasa de las Letes a abril debería estar más cerca de 6,60 o 6,70%. De todos modos, hay muchos inversores que van a hacer roll over de las que vencen este viernes y no les importa tanto la tasa".