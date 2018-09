Cuadernos de las coimas: Bonadio citó a Rocca y Mindlin

Los empresarios Paolo Rocca, de Techint, y Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, fueron citados a indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio para el 16 y 17 de octubre en el marco de la investigación originada en los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Además, según reveló el portal Infobae, el juez también citó a otros dos empresarios: Rubén David Aranda, de Chimen Aike, investigado en otra causa por defraudación en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio; y a Alberto Padoán, de la constructora Vicentín, porque en los cuadernos de Centeno apareció la patente de un auto vinculado a esa empresa.

Dos ejecutivos de Techint ya estaban implicados en la causa. Luis Betnaza fue procesado la semana pasada por Bonadio. En el mismo escrito, el juez le dictó la falta de mérito a Héctor Zabaleta.

Hace 40 días, en la reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Rocca había admitido pagos indebidos. Aunque enfatizó que Techint no participó "del club de la obra pública", sí reconoció: "Fuimos conscientes de lo que pasaba, sí. Yo creo que sabíamos que las cosas no estaban bien, pero no fuimos ni cómplices ni participes". Además, aceptó que ante la expropiación de Sidor en Venezuela, "Luis Betnaza accedió a una exigencia del Gobierno de aquel entonces en un apoyo supuestamente para el compromiso que conllevaba a toda la gente del Ministerio en ese momento". "Actuamos para defender nuestra gente", argumentó.

Después de esas palabras, generó suspicacia entre los empresarios y dirigentes políticos la no citación de Rocca, que finalmente llegó hoy.

Mindlin tampoco había sido citado a pesar de que la dirección de las oficinas de Pampa Energía aparece mencionada en los cuadernos. El empresario es además el actual dueño de IECSA, empresa que estuvo en manos de uno de los procesados en la causa, Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

La semana pasada, Bonadio procesó a medio centenar de involucrados en el caso, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, varios de sus ex funcionarios, como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner, Enrique Pescarmona y Calcaterra, entre otros.

Los procesamientos, sin embargo, fueron apelados por los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, que pidieron en todos los casos un agravamiento de las acusaciones. En el caso de los empresarios, plantearon que los pagos no fueron dádivas -como dijo el juez- sino cohecho. El delito de dádivas prevé de un mes a dos años de prisión, mientras que el de cohecho prevé de uno a seis años.

Mañana comenzará una nueva ronda de indagatorias en la causa. Ante Bonadio deberán presentarse mañana Eduardo “Wado” de Pedro y José Ottavis; el jueves Andrés “Cuervo” Larroque, y el viernes el empresario Sergio Szpolzki. Todos fueron involucrados por los dichos en sus respectivas declaraciones del ex Secretario de Obras Públicas José López y por Martín Larraburu, ex secretario de Juan Manuel Abal Medina.