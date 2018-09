Trump: Un golpe militar contra Maduro podría triunfar "rápidamente"

El presidente de EE.UU., Donald Trump consideró hoy que un golpe militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela podría triunfar "rápidamente" si las Fuerzas Armadas venezolanas se decidieran a organizarlo.

En Nueva York, Trump también confirmó que él mantiene la opción militar sobre la mesa ante la crisis en ese país, posibilidad que ya mencionó en agosto de 2017, pero aclaró que "no me gusta hablar sobre lo militar. ¿Por qué debería hablarles sobre lo militar? ¿Voy a hacer como el presidente (Barack) Obama, que solía decir exactamente lo que iba hacer, y entonces le resultaba diez veces más difícil hacerlo? Yo no hago eso", afirmó.

Agregó que el Gobierno de Maduro es "peligroso para la seguridad de su gente" y consideró que "es un régimen que francamente, podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso". Trump se refirió al atentado que sufrió Maduro en agosto, cuando explotaron dos drones en un acto público que él encabezaba. "Ya vieron cómo los militares se dispersaron en cuanto escucharon que estallaba una bomba muy por encima de sus cabezas. Esos militares se estaban resguardando. Eso no es bueno", opinó.

Este mes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, había dicho que no se podía descartar una intervención castrense contra el Gobierno de Maduro, aunque luego dijo que sus palabras fueron malinterpretadas. Aun así, el Grupo de Lima, que agrupa a una docena de países latinoamericanos que consideran rota la democracia en Venezuela, emitió una declaración en la que rechazaba cualquier intervención militar en el país caribeño.

Por MÓNICA VALLEJOS Mirá también Trump pide "aislar al régimen de Irán" mientras trepa el precio del petróleo El presidente prometió más sanciones contra el tercer mayor productor de la OPEP y exigió a los Estados miembro de ese cartel que contribuyan "sustancialmente" a la protección militar que provee EE.UU. El crudo Brent tocó hoy los u$s 82,20 por barril, el precio más alto desde noviembre de 2014.

Sudamérica vs. Trump frente a la Corte Penal Internacional

En tanto, los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú firmarán mañana en Nueva York una petición para que la Corte Penal Internacional (CPI) inicie una investigación sobre Venezuela, para que analice posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país.

De su parte, Trump insistió hoy con despreciar públicamente a la CPI al decir ante la Asamblea General de la ONU que la corte no tiene "jurisdicción, legitimidad ni autoridad".

Este mes, la Casa Blanca amenazó con sancionar a la CPI si avanza con su plan de abrir una investigación formal sobre posibles crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos la década pasada por estadounidenses en relación con la guerra contra el terrorismo en Afganistán.

Estados Unidos no es parte de la CPI, pero ese tribunal considera que los supuestos crímenes de los estadounidenses podrían ser investigados igualmente, porque se habrían cometido en países que sí han ratificado ese documento, como en las cárceles de la Agencia Central estadounidense de Investigaciones (CIA) en Europa.

Más sanciones de EE.UU.

En paralelo, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a la esposa de Maduro, Cilia Flores, y a miembros clave de su Gobierno, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a los que acusó de saquear la riqueza del país y ayudar a que el mandatario mantenga su control del poder. Maduro tildó de "cobardes" a los funcionarios estadounidenses que impusieron las medidas y sobre Flores dijo que "su único delito es ser mi esposa".

"El presidente Maduro confió en su círculo interno para mantener su control del poder, mientras su régimen sistemáticamente saquea lo que queda de la riqueza de Venezuela", dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin.