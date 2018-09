Para economistas, cambios en el BCRA es una "mala señal a los mercados"

La renuncia de Luis Caputo a la presidencia del Banco Central fue leída por varios economistas consultados como una muy mala señal para los mercados y fue adjudicada a desavenencias con el Fondo Monetario Internacional a horas de anunciarse el nuevo acuerdo. Si bien el saliente funcionario adujo motivos personales, trascendió que la decisión estaba tomada desde fines de la semana pasada.

"Es una muy mala noticia. Supongo que es por desacuerdo con el Fondo respecto de la mayor flexibilidad cambiaria y la idea de flotación administrada que quería Caputo. Es una discusión que no está cerrada en el mundo y tampoco en el organismo, el Fondo Monetario Internacional debería flexibilizar su posición", aseguró a El Cronista el economista Gabriel Rubinstein.

Agregó: "Si la renuncia fue por eso, entiendo a Caputo porque lo ataban de pies y manos, pero sería la peor noticia porque implicaría que el acuerdo con el FMI planteará dejar de administrar el tipo de cambio". Para el analista, "la flotación limpia es muy costosa en la Argentina", ya que "hay dinámicas de estilo hiperinflacionario que son muy negativas".

Por su parte, el economista Fausto Spotorno, del estudio Orlando Ferreres y Asociados, coincidió en que "es una mala señal", ya que "da la sensación de que algo no estaba andando bien". "En general, si alguien renuncia, sobre todo en la fecha y con la velocidad con la que se hizo, antes de firmar el acuerdo con el FMI , da la sensación de que algo no estaba correcto", consideró el analista. Sobre el tipo de cambio, coincidió en que "no está mal ir hacia un esquema de agregados monetarios y tener la capacidad de intervenir", aunque sostuvo que "al dolar no le queda mucho más por subir".

Sobre la decisión de reemplazar a Caputo con el hasta ahora viceministro de Hacienda, Guido Sandleris, el economista manifestó que "está claro que se busca una versión mucho más lineal entre Ministerio de Hacienda Hacienda y el BCRA ". "Creo que es un buen técnico, pero no va a poder evitar la mala señal que deja Caputo", sostuvo Rubinstein. Sobre la permanencia de Gustavo Cañonero como vicepresidente de la entidad monetaria, ambos plantearon que es importante, ya que es muy respetado por los mercados y garantiza que habrá un seguimiento de la política monetaria.

A su vez, Rodrigo Alvarez, de Analytica, planteó que la renuncia de Caputo "llega en un mal momento, a horas de anunciarse el acuerdo con el FMI y con Mauricio Macri de gira intentando generar un mejor clima con los inversores". "Creo que hay tensiones en el equipo ecónomico y esas tensiones eclosionaron en un mal momento. También influye la discusión de Fondo, ya que Caputo había dejado en claro que dejar libre el tipo de cambio sin ningún tipo de ancla era un riesgo. Y yo comparto esa visión, cada salto cambiario implica más reseteo de la economía; hay que anclarlo", afirmó el economista.

Alvarez agregó que con "este nivel de fuga de capitales y apertura, no hay un tipo de cambio de equilibrio", por lo que más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional , es "necesario un plan de estabilización y mayor coordinación de la política económica".