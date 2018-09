La oposición inundó de críticas al Gobierno por la salida de Caputo

La renuncia de Luis Caputo a la presidencia del Banco Central generó reacciones desde todo el arco opositor. Desde las diferentes versiones del peronismo expresaron con dureza su preocupación por la situación actual.

El diputado Felipe Solá, quien trabaja para llegar a la unidad del peronismo en 2019, sostuvo que de esta forma “El Banco Central blanquea su dependencia directa al FMI”. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires agregó: “Macri viajó a los Estados Unidos para calmar a los mercados y renuncia el presidente del Banco Central, responsable del endeudamiento más brutal que vivió la Argentina en su historia, desnudando la crisis que atraviesa nuestro país y el Gobierno”.

Por otro lado, hizo referencia al apodo futbolístico que se le había dado al ahora ex presidente del BCRA: “La actuación de Caputo, a quienes funcionarios macristas definían como el ´Messi´ de las finanzas, tanto como ministro de Finanzas y presidente del Banco Central, ha sido desastrosa para los intereses de nuestro país y para toda la sociedad. Responsable de las corridas cambiarias, una fuga de capitales récord, y un endeudamiento que comprometerá a los futuros gobiernos. Su renuncia implica el llano reconocimiento que las decisiones de política cambiaria ya no se tomarán en Argentina, sino en Washington”.

Además, agregó que espera que la Oficina Anticorrupción investigue su gestión, tanto en el Ejecutivo como en el Banco Central, y que “se le impida su regreso al sector financiero privado, al que tanto benefició en sus gestiones”.

Quien también se expresó fue Aldo Pignanelli, quien fue presidente del BCRA durante cinco meses en 2002: “No me sorprende la salida de Caputo, sabíamos que el FMI lo cuestionaba. Lo extraño es la forma, muy intempestivo y mientras el Presidente y el Ministro están afuera negociando con el Fondo”.

Por otro lado, hizo referencia a los rumores que preveían un mayor aporte del FMI: “En los últimos días algunos medio instalaron que el Fondo nos iba a otorgar un adicional de 20.000 millones de dólares, lo cual es una cifra demasiado abultada. Ayer en Nueva York corrió la versión que a lo sumo sería de 5000. Parece ser que el expresidente del Banco Central habría sido quien tiró ese dato erróneo”.

Pignanelli también se acordó del anterior economista que ocupó el cargo y que terminó, según él, de una forma similar: “Estamos en plena firma de un nuevo acuerdo y renuncia uno de los firmantes otra vez. Ya había pasado con Sturzenegger, que dos días después del acuerdo con el Fondo, el 20 de junio, renunció. Caputo cumplió recién 90 días y se va. Es una paradoja porque su pliego ni siquiera había sido aprobado en el Senado, se iba a discutir en octubre”.

Finalmente, hizo referencia al humor del mercado: “Ayer el dólar subió y el Central tuvo que salir a vender más de 100 millones de dólares para contener. La presión en el mercado sigue. Veremos cómo es el nuevo acuerdo con el FMI y cómo lo manejan”.

Desde el kirchnerismo quien habló con El Cronista fue el diputado Rodolfo Tailhade, quien consideró el hecho “una gran irresponsabilidad, se produce mientras Macri está en el corazón de las finanzas tratando de generar confianza”.

En cuanto a lo económico, cree que la renuncia fue empujada por los resultados: “Todos los índices que dependen del BCRA son peores que pésimos”.

Sin embargo, Tailhade expresó su gran preocupación por el anuncio de su reemplazo, Guido Sandleris: “Es un timbero y un especialista en default soberano. Es una señal poderosa: no sé si lo pusieron para que se evite o para administrar el default”.

Por su parte, el diputado nacional por CABA del Frente Renovador, Marco Lavagna, señaló: “Es preocupante el grado de improvisación e incertidumbre sobre el rumbo de la política económica y, si se quiere, confirmación de que, cada vez más, estamos bajo el corsé de lo que te determinan desde afuera”.

Sumado a esto, consideró: “Veo que el Gobierno se va encerrando más en buscar simplemente las señales de los mercados internacionales, del acuerdo simplemente con el Fondo, y está dejando de lado la economía real: lo que pasa en materia de actividad, de salarios, lo veo en un círculo vicioso del cual no encuentra cómo salir”.

Y concluyó: “Esto es más allá del nombre de un funcionario –que es potestad del presidente–, la preocupación tiene que ver con el grado de cambios bruscos, imprevistos, sin claridad hacia dónde vamos”.

La diputada Victoria Donda, que acaba de romper con Libres del Sur, mostró también su preocupación: “Si la salida de Caputo obedece al triunfo de Dujovne, que tiene como objetivo reducir las funciones del BCRA y cumplir con absolutamente todos los condicionamientos que nos pone el FMI, vamos a tener más problemas como país. No solo por el nivel de expectativa que va a generar esto en los sectores comerciales y financieros mañana, sino porque el achicamiento del Banco Central significa menos herramientas para el Estado a fin de poder controlar la economía y dejarla librada a lo que nos dicta el FMI. Sabemos cómo les va a los países cuando se cumplen las recetas del fondo: se termina en crisis al estilo griego, español o argentino”.

También fue crítico Ricardo Alfonsín, un radical que no está en Cambiemos: “Teniendo en cuenta que en este momento el gobierno negocia con el FMI, lo primero que se puede decir es que no parece muy oportuna la renuncia de Caputo. Esta falta de sentido de la oportunidad es preocupante. Pero lo es aún más pensar que la haya impuesto el FMI, aunque no lo creo. Por otra parte, habrá que ver si después del cambio, las políticas del Banco Central, son o no un factor más de preocupación”.