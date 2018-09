Cronista Charts: necesidades financieras argentinas y nuevo acuerdo con el FMI

Los artículos de prensa indican que el nuevo acuerdo con el FMI implicaría tanto anticipos de desembolsos en 2019 y un aumento en el tamaño del acuerdo Stand By (SBA), con especulaciones que difieren ampliamente de u$s 15.000 millones a u$s 20.000 millones a un modesto u$s 3000 a u$s 5000 millones.

Desde el equipo de Research de Banco Mariva señalan en un informe que, “si por ejemplo, el tamaño del acuerdo se aumentara a u$s 65.000 millones, los fondos del FMI serían suficientes para cubrir todas las necesidades financieras de 2019 (suponiendo la renovación total de Letes y repos con bancos), y todavía se dejarían u$s 23.300 millones para ser utilizados hasta junio de 2021”.

Sobre este escenario, desde Banco Mariva agregan que, en ese caso, los fondos del FMI podrían potencialmente cubrir alrededor de dos tercios de las necesidades financieras de 2020 y más de un tercio de las necesidades financieras de 2021. “Eso proporcionaría un fuerte incentivo para la próxima administración presidencial (quien quiera que sea) a apegarse al programa del FMI tras asumir el cargo”, afirmaron.

Por otro lado, los analistas del banco destacan que “si el tamaño de acuerdo se aumentase a un total de u$s 53.000 millones, habría fondos adicionales para 2019 pero no cubriría el total, mientras que los desembolsos en 2020-21 sería tal como estaban originalmente programado”.