Cayeron bonos y acciones y subió el riesgo país: los trascendidos del acuerdo con el FMI dejaron sabor a poco

Luego de que fuentes oficiales dejaran trascender que el Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantaría entre u$s 3000 millones y u$s 5000 millones, el mercado reaccionó con bajas en bonos, acciones y ADRs.

"Tuvo como gusto a poco esta información del FMI. El mercado estaba priceando un desembolso de entre u$s 15.000 millones y u$s 20.000 millones y se anunciaron entre u$s 3000 y 5000 millones. Eso tiene un impacto, la cifra anterior le daba más poder de acción al Banco Central", sintetizó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones.

Todos los bonos en dólares cerraron la jornada en rojo, con pérdidas que en la mayoría de los casos superaron el 1,5%. Las mayores bajas fueron para los títulos más largos. El Argentina 2046 cayó 1,69% y el bono a 2036 retrocedió 1,56%. En cambio, el Global 2019 sólo perdió 0,07%. Los bonos con legislación local, por su parte, se mantuvieron en terreno positivo salvo por el Bonar 24, una de las especies más líquidas, que perdió 0,70% medido en dólares.

Riesgo país

Como consecuencia de la mala jornada de los títulos, el riesgo país volvió a subir. Sumó 24 unidades y terminó el día en 612 puntos.

Mirá también Argentina y China ampliarán el swap por u$s 9000 millones La operación no se realiza de forma inmediata sino que se efectúa en ‘cuotas‘, es decir montos y fechas previstas a lo largo de un período acordado.

"Los bonos dólares cayeron u$s 1,5 en promedio pero la semana pasada habían recuperado alrededor de u$s 5 dólares. Tuvimos 7 ruedas de suba consecutivas, hasta el viernes pasado. Es una toma de ganancias. Seguro va a seguir habiendo volatilidad, ya no sorprende ver una suba o una baja de 10%", afirmó Sebastián Cisa, jefe de la mesa de operaciones de Grupo SBS.

Aunque el adelanto sobre el acuerdo con el FMI trajo malhumor al mercado, hay quienes vieron en él más bien una excusa para quebrar la racha alcista.

Diego Falcone, head portfolio manager de Cohen, se manifestó en ese sentido: "El 19 de septiembre arrancó la recuperación. La baja de hoy no me preocupa porque hubo varios días buenos. Desde que empezó septiembre hubo un solo día de corrección, el 10. El anuncio fue la excusa para tomar ganancias".

En tanto, Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, relativizó: "Hoy nos sorprendió negativamente el monto de la asistencia al FMI. Si bien a priori parece una mala noticia, yo lo veo como una fortaleza porque si el paquete es más chico, el problema a solucionar es más chico. Si las necesidades financieras están cubiertas, no me preocupa".

Renta variable, golpeada

En acciones tampoco hubo buenas noticias. A nivel local, el Merval perdió 3,44% y solo 4 de los 28 papeles que componen el indicador cerraron en terreno positivo. En el panel líder, las mayores bajas fueron para Central Puerto (-7,2%), Grupo Supervielle (-6,6%), Cablevisión (-6,2%) y Transener (-6%).

Los especialistas señalaron que la jornada bursátil de hoy también estuvo influenciada por el ruido proveniente de Brasil. El Bovespa retrocedió 1,84% en una jornada marcada por las encuestas que siguen dando al ultraderechista Jair Bolsonaro como el candidato mejor posicionado de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre.

En Nueva York la sangría se extendió a todos los ADRs, con excepción de Tenaris e Irsa, que subieron 0,9% y 0,1%, respectivamente. Las pérdidas fueron mayores que en la plaza local y los bancos, el sector más golpeado. Supervielle cayó 7,4%; Banco Francés, 6,1%; Galicia, 4,8%; y Macro, 3,7%. Respecto a los papeles del sector financiero, Falcone señaló: "Los bancos llegaron a corregir hasta 75% en dólares entre enero y agosto. Son unos ajustes enormes. Es cierto que estaban caros pero para mí es un momento para empezar a apostar en Argentina".

También registraron caídas importantes los ADRs de Central Puerto (-6,6%), Transportadora de Gas del Sur (-5,3%) y Pampa Energía (-5,2%). "No me preocupa, considerando que hubo dos semanas con subas de hasta 20 o 25%", opinó Martínez Burzaco.