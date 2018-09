Dujovne en Nueva York: las dudas sobre continuidad política, régimen cambiario y negociación con el FMI

En medio de una ajustada agenda de reuniones con inversores el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, explicó que todavía "no hay un monto definido" para el nuevo acuerdo con el FMI, pero señaló que lo "importante el uso inteligente de los recursos y no el tamaño".

También reconoció que están discutiéndose con el FMI las nuevas reglas monetarias a partir del nuevo acuerdo. Negó que le hayan consultado sobre "la posibilidad de aplicar bandas cambiarias", indicó, pero dijo que lo que se habla es "partiendo de la base de tipo de cambio flotante y libre movilidad de capitales, pero, de que manera podemos mejorar lo que tenemos para generar credibilidad en la politica monetaria".

Respecto de la ampliación del swap del Banco Central con el Banco de China, Dujovne señaló que es algo que se viene conversando "hace tiempo"y que aunque el Banco Central es quien lleva adelante esa discusión "siempre buscamos tener más recursos y maximizar la recaudación".

Dujovne reseñó que las dudas que tuvo que aclararle a los inversores se referían a "la continuidad del ciclo político y de la reformas".

Desde Nueva York, el ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, aseguró que en las reuniones que él y su equipo mantuvieron con grupos inversores sirvieron para despejar dudas que éstos tenían sobre el ciclo político en la Argentina y la eventual continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno.

Entre esas reuniones se destacaron algunas a las que el presidente Mauricio Macri le prestó particular atención. Recibió en forma separada al titular del fondo Franklyn Templeton, que ayer le dio un fuerte respaldo al país.

"Creo que las dudas más importantes que despejamos en las reuniones con los inversores pasan por el ciclo político y la continuidad de las reformas. Son grupos inversores con una visión de la Argentina a muy largo plazo. Existe un deseo de que el proceso de reformas continúe y por eso están interesados en ver nuestra opinión van a desarrollarse los próximos meses", señaló en una conferencia de prensa.

En ese sentido, Dujovne explicó que todavía no hay detalles sobre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a que aún no se cerró.

"No hay un monto definido. Los inversores saben que nosotros no podemos dar información que no es pública porque el acuerdo no está cerrado. No podemos dar opiniones de qué podría ser hasta que no lleguemos al acuerdo", comentó.

Y agregó: "Seguimos trabajando para tener un buen acuerdo que funcione de forma tal de despejar la incertidumbre que puedan tener los inversores sobre el programa financiero de la Argentina. Es mucho más importante un uso muy inteligente del programa y de los recursos que el tamaño de los fondos en sí. En esta ocasión tenemos que maximizar la calidad del acuerdo. Estamos convencidos de que estamos llegando al mejor acuerdo posible".

Relanzamiento monetario

Respecto a la posibilidad de que el nuevo acuerdo despeje las dudas del cumplimiento del plan financiero, Dujovne dijo que estaba "trabajando evaluando las dstintas opciones. Pero tengamos en cuenta que entre el primer acuerdo y el segundo tuvimos shocks adicionales, la ´crisis de los cuadernos´ que secó el financiamiento para la Argentina, tuvimos que atar el esquema acordado con el fondo a la nueva disponibidiad de financiamiento".

Y consultado acerca del esquema monetario en debate, Dujovne dijo que no conversó con los inversores sobre las bandas cambiarias. "Es evidente que la Argentina, cuando empezó el esquema de regularización, lanzó un esquema de metas de inflación, en que el principal instrumento es la tasa de interés en un país que tenía que corregir muchos precios relativos; veníamos de un cepo cambiario con un tipo de cambio muy distinto del valor de mercado, con lo cual el esquema de metas de inflación en un país que tenía mucho financiamiento monetario y que tenía que corregir precios relativos, probablemente no dio los resultados esperados", explicó.

"En ese contexto -explicó Dujovne- parte de la discusión con el Fondo es cómo relanzamos el esquema monetario de la Argentina partiendo de la base de tipo de cambio flotante y libre movilidad de capitales, pero, de que manera podemos mejorar lo que tenemos para generar credibilidad en la politica monetaria".

En otro orden, el funcionario destacó que las autoridades del Banco Central (BCRA) entablaron conversaciones para ampliar el swap con China y aclaró que el Gobierno "no dejó de tener acceso al mercado", a pesar de la crisis cambiaria que comenzó en mayo y por la que recurrió a un programa del FMI.

"El Banco Central ya tiene un swap con China y hace tiempo que se conversa sobre la posibilidad de ampliarlo, pero es una tarea que está llevando a cabo el Banco Central. Nosotros siempre buscamos tener más recursos y maximizar los recursos financieros que tiene la Argentina, así como también emitimos bonos continuamente. No dejamos de tener acceso al mercado. Forma parte del menú de opciones que tiene la Argentina", dijo.

Y agregó: "Argentina está expuesta a los shocks externos más que lo que están los demás países emergentes porque comenzó a encarar las reformas hace apenas dos años y medio. La mayor parte de los países emergentes tienen una solidez que Argentina todavía no tenía".