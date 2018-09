Vaca Muerta ya genera divisas, exportan electricidad a Brasil y gas a Chile

Con bombos y platillos, el Gobierno anunció que desde el sábado pasado hasta este viernes, del 22 al 28 de septiembre, la Argentina exportará electricidad a Brasil, ahora sin compromiso de reimportación.

Se trata de ventas de este tipo por primera vez en los últimos 15 años. Y será gracias a los excedentes de producción de gas natural -la materia prima con la que se genera casi el 65% de la energía eléctrica en las centrales térmicas- en Vaca Muerta y por la escasa demanda, tanto de gas natural como de electricidad, por las temperaturas primaverales.

Simultáneamente, el Gobierno autorizó y reglamentó las exportaciones de gas a Chile, basadas en el mismo fenómeno y tras negociaciones entre los gobiernos de ambos lados de los Andes.

La producción de gas de Vaca Muerta permite ahora excedentes que alientan la exportación

El Operador Nacional del Sistema Eléctrico Brasilero (ONS, quien tiene a su cargo la operación y el despacho eléctrico en el país vecino) licitó la compra de energía y la propuesta de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa, una sociedad mixta entre el Estado Nacional y las grandes generadoras privadas) ganó con dos bloques de 300 MW, a un precio de u$s 85 y u$s 90 megavatios-hora (MWh) cada uno.

"Si bien anteriormente la Argentina había realizado exportaciones de energía a Brasil, esas habían tenido el carácter de 'devoluciones' por importaciones de emergencia realizadas por nuestro país", destacó en un comunicado el Ministerio de Hacienda, órbita bajo la cual está desde principios de este mes la Secretaría de Energía.

El sistema eléctrico de Brasil depende casi exclusivamente de la energía hidroeléctrica (represas en los ríos), por lo que está atada al clima y las sequías afectan fuertemente la estabilidad. Por eso, desde hace algunos años el país vecino está diversificando su matriz, con el ingreso de parques de energía renovable, ante la escasez de gas natural como opción (a diferencia de Argentina). El gas en el cinturón industrial de San Pablo se paga unos u$s 12 por millón de BTU, mientras las grandes fábricas argentinas lo pagan entre u$s 4 y u$s 5 por millón de BTU.

Aunque sobra el gas nequino, en el norte argentino tienen que importarlo de Bolivia, por paradójicas razones técnicas

Según explicaron desde Hacienda, "el gas utilizado es parte de los excedentes de gas en la cuenca Neuquina que no pueden reemplazar la importación de gas desde Bolivia en la zona norte del país, por razones técnicas vinculadas a la capacidad de transporte de dicho fluido".

"Por este motivo, (los excedentes) son utilizados en la producción de energía eléctrica en la zona sur/sureste del país y, mediante la red eléctrica de alta tensión, lleva la oferta de energía a la localidad de Garabí.

Esta localidad se encuentra al sur de Posadas, sobre el Río Uruguay, y es el nodo de frontera del sistema eléctrico argentino y punto de ingreso al brasilero", acotaron.

Gas a Chile

En tanto, el Gobierno autorizó las primeras exportaciones de gas natural a Chile, para que las compañías del sector puedan colocar los excedentes de la producción local, y a la vez inició una operatoria de venta de energía eléctrica a Brasil.

Así lo informó la Secretaría de Energía, luego de que se publicaran hoy en el Boletín Oficial dos resoluciones y se indicara que mañana saldrá una tercera similar, por las cuales se autorizan a las empresas Total Austral, Pan American Sur y Compañía General de Combustibles a vender el fluido a la firma Methanex, ubicada en el sur de Chile.

Energía señaló que se trata de las primeras exportaciones de gas natural en el marco de la resolución 104 del ex Ministerio de Energía, a partir de la cual se estableció un nuevo procedimiento de autorización, sustentado en los excedentes de producción "generados a partir de las políticas en materia de incentivos a la producción".

Total, Pan American, CGC le venderan gas a Methanex ubicada en el sur de Chile

La decisión de autorizar las exportaciones se producen por la mayor producción de gas en Argentina, como consecuencia de los precios estímulo a las petroleras; y una menor demanda interna, por el tarifazo, la menor actividad económica y las temperaturas más templadas, comentaron analistas del sector.

La cantidad autorizada en cada exportación es de 750.000 metros cúbicos por día, con un volumen total de 479.250.000 millones de metros cúbicos, bajo condición interrumpible en todos los casos, y por el período que va desde la autorización hasta el 1 de junio de 2020, de acuerdo con la información oficial.