Empresarios rechazan el paro y descreen de un pacto antidespidos

El paro general convocado por la CGT para mañana fue, una vez más, cuestionado por la mayor parte del arco empresario. Aunque coinciden en que la Argentina atraviesa una difícil coyuntura que justifica las demandas de los trabajadores y de los referentes sociales, sostienen que el paro es político y que no tendrá ningún resultado. Para el establishment, el camino debería ser el diálogo, la colaboración para plantear mejoras al camino elegido por el Gobierno y, fundamentalmente, el trabajo.

"Más allá de la realidad que puede justificarla, no me parece una medida que aporte en este momento de la Argentina. La mejor forma de resolver los problemas es trabajando entre todos y reactivando la economía desde lo productivo", aseguró el vocal de la Union Industrial Argentina , José Urtubey. El empresario salteño también planteó que "no está claro cuál es el objetivo del reclamo" y que un pacto antidespidos no tiene sentido si no comienza a reactivarse la economía.

La Cámara de Comercio (CAC) emitió un comunicado con un planteo similar. "Sin menoscabo del derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de nuestra Constitución, la entidad considera que la medida anunciada resulta inoportuna. El país atraviesa momentos de turbulencias financieras y dificultades económicas –fruto de errores propios y de un contexto internacional que se tornó más adverso–, que impone costos sobre el conjunto de la Nación. La superación de esta situación requiere de un esfuerzo compartido, por parte del Gobierno, el empresariado, los trabajadores y de la sociedad toda; y no de medidas que perturben el normal desarrollo de las actividades productivas", aseguró la cámara.

Pérdidas

El parte también afirma que "un paro nacional significa la paralización de múltiples sectores, lo que a su vez implica enormes pérdidas para la economía nacional, ya golpeada por la retracción de la demanda, la suba de los costos de financiamiento y la aceleración inflacionaria". Para la CAC, la solución de los problemas de larga data que aquejan a la Argentina –inflación, pobreza, baja inversión, insuficientes exportaciones, pobre crecimiento, instituciones débiles, degradación ética– demanda diálogo y no enfrentamientos. Consultado al respecto, el secretario de la CAC, Mario Grinman, agregó que "sin dudas el paro es político, especialmente impulsado por sindicalistas que están denunciados en la Justicia por muchas causas y que no son el mejor ejemplo para sacar una movilización a la calle y hacer reclamos".

Según remarcó, "un país no puede progresar con paros y piquetes. Hay qye ponerse a trabajar discutiendo los problemas de fondo". "No se puede crear un país con gente en la calle, impidiendo que los que quieren trabajar puedan hacerlo. Es un paro coercitivo". Sobre el planteo de la CGT de que el Gobierno convoque nuevamente a los empresarios a sellar un pacto antidespidos, Grinmann aseguró que los acuerdos de esa naturaleza nunca funcionaron, sino que "es la dinámica de los sectores lo que lo hace funcionar". "Nosotros nunca queremos despedir empleados y no lo hemos hecho, salvo situaciones puntuales. Pero si una empresa no tiene trabajo algo tiene que hacer", agregó el secretario de la CAC.

Desde el sector agropecuario, el presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Dardo Chiesa, coindició con sus colegas en que "los paros no sirven" y que los pactos "son para la foto, ya que no se terminan cumpliendo". "La Argentina atraviesa una situación muy difícil y dura y es difícil contener a la gente que se quiere movilizar. Pero lo veo más como una demostración de poder, para decirle al Gobierno qué tienen enfrente. No va a solucionar nada; tampoco eliminar lo que la Argentina necesita hacer, que es achicar el gasto público", señaló Chiesa. El dirigente agropecuario agregó que "todos los ajustes llevan a tensión social" y que "es un camino que tiene que transitar toda la sociedad argentina, cada uno desde el lugar que le toca. Todo esto se soluciona con mayor producción".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, puntualizó que "si bien hay un acuerdo generalizado de que la situación económica y social es compleja, el paro no sirve para nada". "El miércoles todo estará igual, el Gobierno seguirá con sus políticas económicas y la oposición cuestionándolas; y en el medio habrá habido un paro que le quitó un día de trabajo al país". Sobre un pacto antidespidos, Weiss sostuvo que "eso tampoco sirvió nunca" y que "complica aún más la marcha de las empresas". "En todo caso, habrá que ver si no aumentar el subsidio al desempleo, pero no obligar a las empresas a mantener a la gente cuando no puede", añadió el empresario de la construcción.

Pymes apoyan

Desde el sector pyme, hay quienes adhieren a la decisión de la CGT porque es en "beneficio de un cambio de políticas". Es el caso del presidente de la Confederación General Empresaria (Cgera) que dirige Marcelo Fernández. Si bien admitió que nunca creyó en que los paros sean una buena solución para resolver los problemas, "los referentes del sindicalismo ahora resaltan que lo hacen por el cierre de las empresas, por la falta de política industrial". "Lo están haciendo por nosotros mismos. Esperemos que después se tome nota y que nos escuchen y se negocien algunas de nuestras propuestas, porque no se puede hacer paro todos los días", señaló el empresario.