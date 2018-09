El nuevo acuerdo entre la Argentina y el FMI está "a días" de cerrarse

El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está a “días” de cerrarse. Mientras el presidente Mauricio Macri sigue sumando apoyo político con mandatarios en la ciudad de New York, surgió la noticia de que el entendimiento con el organismo de préstamos internacional ya tendría un número: entre u$S 3000 millones y u$s 5000 millones.

La cifra dista mucho de los u$s 20.000 millones a los que se venía haciendo referencia en conversaciones informales con miembros de la Casa Rosada y, aunque los funcionarios de la delegación argentina que acompañan a Macri aseguran “desconocer” el número final, crecen las especulaciones de que sería el de menor monto.

Tanto es así que fuentes de la comitiva del presidente en los Estados Unidos señalaron a El Cronista que “aunque no está confirmado, esa cifra (por los u$s 5000 millones) es mucho más cercana a la realidad que los u$s 20.000”.

Muchos esperarán a esta noche dado que se especula que Macri se puede encontrar con Christine Lagarde en el evento de Atlantic Council donde premiarán al presidente argentino.

Mirá también Macri al FT: "El Presupuesto será aprobado con la ayuda de la oposición" En el inicio de sus actividades en Nueva York, y ante el medio británico, Macri buscó reforzar la imagen de gobernabilidad y de reducción del déficit. Sobre el acuerdo con el Fondo, dijo que "no hay apuro" y que "lo central no es qué tan grande, será sino cómo será el diseño"

Apoyo inversor

El titular del banco HSBC en la Argentina, Gabriel Martino, estuvo esta mañana en el desayuno que organizó el Financial Time con inversores, Macri y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y aseguró que durante el encuentro “no se habló de un número del acuerdo”.

Martino pasó por el lobby del Hotel Langham, donde se hospeda Macri, y a la salida conversó con El Cronista ante el que señaló que “hubo mucho apoyo” de parte de los asistentes al desayuno. Respecto al acuerdo con FMI, dijo que “no sería necesario” más dinero de los u$s 50.000 millones, “pero si hay más es mejor”.

Por otro lado, el banquero vaticinó que la Argentina comenzará a crecer “en el segundo semestre” del año que viene.