Macri apostó al dólar en 2017, pero no le ganó a la inflación

Mauricio Macri no le ganó a la inflación en 2017. Según su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, el Presidente pasó de tener un patrimonio de $ 82,6 millones a uno de $ 99,8 millones al terminar el año pasado.

El dato llegó demorado: si bien el plazo de entrega venció el 31 de agosto, por supuestas desinteligencias entre la AFIP y la OA de Laura Alonso, el balance patrimonial del Presidente recién se develó hoy, luego de ser adelantada por Clarín. Otras declaraciones de gran parte del Gabinete quedan aún por conocer.

El 21% de incremento patrimonial parece poco, pero el mandatario viene de declarar que en 2016 había perdido $ 27 millones, cuando en la campaña electoral había valuado su fortuna en $ 110 millones. Con trampa: en realidad, ese monto fue a parar al “fideicomiso ciego” integrado por su participación accionaria en algunas empresas que quedaron afuera del ojo público.

En su balance 2017, se destaca que Macri compró el año pasado títulos Cuasipar en pesos por $ 4.047.000 y bonos internacionales de Estado por $ 8.598.880. Mantiene los que ya había adquirido en 2016.

Si bien ya no tiene dinero en el exterior (repatrió su cuenta en el Merril Lynch), la cartera patrimonial presidencial apostó al dólar el año pasado: lo comenzó con $ 1,7 millón entre una caja de ahorro (sin detallar cuántos dólares equivalentes) y en efectivo (u$s 90.000), un global de u$s 105.590 a los $ 16,10 que cotizaba el dólar el 2 de enero de 2017.

Lo terminó con mayor cantidad de depósitos en la moneda norteamericana: u$s 342.940, un crecimiento, en un año, del 224% en dólares. La cifra representa $ 6,3 millones al tipo de cambio de la declaración jurada (se toma el último día hábil del año pasado), unos $ 18,92 por dólar.. Hoy, con la divisa rodeando los $ 38, serían más de $ 13 millones.

Además, el Jefe de Estado declaró gastos personales por $ 4.855.668.