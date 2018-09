Macri desde Bloomberg: "No hay chances de que la Argentina vaya a un default" Luego de un desayuno con inversores en las oficinas del Financial Times, el Presidente realizó una entrevista en vivo con Bloomberg, y entre otras definiciones, el mandatario destacó que "vamos a tener más apoyo del FMI". Aunque, no pudo precisar de cuál será la cifra exacta. "Estamos negociando", dijo.