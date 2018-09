Tras nueve días de sangría, suben u$s 600 millones las reservas del Central

El Banco Central (BCRA) consiguió cerrar una semana de mejora de todas las variables financiera con una mejora de sus arcas. Según informó la autoridad monetaria, el viernes las reservas internacionales subieron por primera después de nueve ruedas consecutivas de bajas, unos u$s 579 millones, tras haber tocado su punto más bajo en tres meses en la jornada previa.

Así, totalizan u$s 49.561 millones, tras que se efectivicen los ingresos de divisas financieras provenientes de la colocación de Letras del Tesoro en Pesos, que realizó el Tesoro el miércoles pasado y por la que logró levantar $ 107.300 millones.

La expectativa es que las Reservas se incrementaran el viernes en al menos u$s 700 millones, pero el monto terminó siendo menor por "diferencia de monedas", según explicaron fuentes de la entidad.

Con todo, la sangría de las semanas anteriores no logró ser superada. Las Reservas perdieron u$s 2233 millones en nueve ruedas consecutivas, y todavía se encuentran en un nivel inferior que el presentaban hace una semana, cuando sumaban u$s 49.620 millones. En lo que va de septiembre, se fueron u$s 3100 millones.

Por MATÍAS BARBERÍA Mirá también Nuevo clima financiero: riesgo en baja, dólar pinchado y retorno al peso Los planetas se alinearon la semana pasada. Los rumores de una ampliación del acuerdo con el FMI hicieron repuntar a los bonos soberanos y caer al riesgo país por debajo de los 600 puntos, su nivel más bajo en seis semanas. Menos dudas sobre la capacidad de pago del país ayudaron a que el dólar caiga casi 6% y a que reaparezcan las apuestas por las tasas de activos en pesos

De esta manera, el Central perdió u$s 14.286 millones desde el punto más alto de este año, cuando anotó u$s 63.906 millones el pasado 11 de enero. En ese momento, habían ingresado u$s 8881 millones producto de la megacolocación de deuda, realizada por el entonces Ministro de Finanzas, Caputo.

Pero rápidamente la situación cambió y desde marzo el Central decidió sacrificar reservas para intentar, sin éxito, mantener el dólar a raya. Así tuvo que vender u$s 2040 millones en marzo, que se inevitablemente se sumaron a otros u$s 4731 millones en abril, a medida que el precio de la divisa estadounidense comenzó a recalentarse en el cuarto mes del año. Siguió vendiendo al mes siguiente otros u$s 3396 millones y, en junio, u$s 1269 millones. En ese momento, ingresaron los u$s 15.000 de ayuda negociados con el Fondo Monetario Internacional. La mitad de esa suma apuntaba a fortalecer las arcas del Central.

Ahora, la expectativa del mercado es que cuando se conozca el inminente nuevo acuerdo con el organismo que preside Christine Lagarde, el Banco Central pueda tener más flexibilidad para mantener el dólar a raya.

En una jornada plagada de rumores sobre cuál será el esquema cambiario que el Banco Central de Caputo usará para frenar el alza del tipo de cambio, la entidad explicó en un comunicado que el saldo final se dio por: "La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de u$s 52 millones.

Con todo, el Central cerró con éxito una semana que puede haber sido sido un punto de inflexión en la crisis de los activos financieros locales, con una baja del dólar de casi 6%, que logró terminar a $ 38,14. Así con mayor oferta de divisas en el mercado y un renovado apetito por pesos, el Banco Central afirmó que no tuvo que intervenir en el mercado de cambios en las últimas dos ruedas.