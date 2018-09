Reseña de Jurisprudencia Tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

1. IVA e Impuesto a las Ganancias. Mutual. Procedencia de la exención. Rechazo del criterio fiscal.

Causa: "Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre C/DGI", Sala I, 19.12.17.

El Tribunal inferior revocó las diversas resoluciones fiscales apeladas por la actora relativas al IVA y al Impuesto a las Ganancias de distintos períodos fiscales, más intereses y multas por omisión (artículo 45 de la Ley N° 11.683).

Para decidir así, el Tribunal Fiscal en relación a los ajustes vinculados al Impuesto a las Ganancias expresó que: a) El carácter de sujeto exento de la actora (mutual) estaba dado por el encuadramiento de la entidad en las previsiones de los artículos 29 de la Ley N° 20.321 y 20, inciso "g" de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y no por la circunstancia de contar, o no, con una resolución del organismo recaudador que declarara expresamente que revestía esa calidad; b) Si bien el artículo 34 del decreto reglamentario de este tributo establecía que la exención era otorgada por la AFIP a pedido de los interesados, lo cierto era que la ausencia del certificado de exención -que acreditaba su condición frente a terceros- no descalificaba el carácter de entidad exenta que ostentaba la mutual, en tanto ese carácter estaba dado por el encuadramiento de la entidad en las disposiciones legales; c) El organismo fiscal había excluido a la mutual del Registro de Entidades Exentas y determinado su obligación en el gravamen en cuestión al considerar que aquélla había desistido del trámite de renovación de la exención, extremo que se encontraba controvertido por la propia interesada; d) La inspección había sostenido que la mutual no desarrollaba ninguna actividad de las establecidas en el artículo 20 inc. "f" de la ley del gravamen cuando, en verdad, aquélla encuadraba en el inciso "g" de esa norma; y e) Del examen de las actuaciones administrativas surgía que los actos que el Fisco Nacional pretendía alcanzar con este tributo se correspondían a los fines estatutarios de la mutual.

En relación a los ajustes vinculados al IVA, el Tribunal administrativo manifestó que: a) El Fisco consideraba que la mutual, a la luz de lo resuelto en el Impuesto a las Ganancias, se encontraba automáticamente excluida de la exención prevista en el artículo 7, inc. "h", punto 6, de la Ley N° 23.349; b) En consecuencia, la AFIP entendía que la diferencia entre el monto que la mutual cobraba a sus asociados y el monto efectivamente abonado a los prestadores se encontraba gravado por el IVA; c) la actora sostenía que esa diferencia era un ingreso exento de conformidad con el artículo 29 de la Ley N° 20.321, norma que prevalecía por sobre la ley del gravamen y, a su vez, explicaba que ese excedente era utilizado para afrontar parte de los gastos producidos por la administración de los servicios que brindaba a sus asociados; y d) Teniendo en cuenta que las entidades como la actora gozaban de una exención subjetiva general de impuestos nacionales prevista en la Ley N° 20.321, se observaba que la diferencia que pretendía gravar el Fisco no se encontraba desligada de los fines sociales que la mutual tenía para con sus asociados, puesto que meramente constituía parte del sustento económico de todo el andamiaje administrativo de una entidad que intermediaba entre los prestadores y sus asociados.

La representación fiscal apeló dicha sentencia y, por su lado, la Cámara estableció en su fallo que: a) Las asociaciones mutuales se encontraban beneficiadas, en principio, tanto por la exención genérica prevista en el artículo 29 de la Ley N° 20.321, como por la exención específica contemplada en el artículo 20 inciso "g", de la Ley del Impuesto a las Ganancias; b) El carácter de sujeto exento estaba dado por el encuadramiento de la entidad actora en las previsiones de dichas normas y no por la circunstancia de que contara o dejara de contar con una resolución del ente recaudador que declarara explícitamente que revestía esa calidad; c) Valía decir que para acordar a una entidad los beneficios fiscales previstos por el legislador, lo esencial no era su reconocimiento formal como persona exenta, sino su adecuación sustancial a las previsiones de las leyes que establecían esos beneficios; d) Sin embargo, ello no implicaba desconocer que el Fisco podía ejercer respecto de la actora las potestades de fiscalización y verificación que le otorgaba la Ley N° 11.683 y, a su vez, sustanciar el procedimiento de determinación de oficio; e) En efecto, la AFIP podía investigar la actividad desplegada por esas entidades a los fines de determinar la existencia de hechos y actos que demostrasen la transgresión de las condiciones legales bajo las cuales gozaban de la franquicia; f) El Fisco ni siquiera sostuvo, ni menos aún probó, que los ingresos que la asociación mutual percibía de sus adherentes hubieran sido destinados a fines distintos de los que se encontraban establecidos en su objeto social; y g) Tampoco demostró el ente recaudador la existencia de un desvío de fondos, ni que los responsables de la entidad hubieran desplegado una conducta fraudulenta que habilitara al Fisco a prescindir de la figura social adoptada por la entidad.

En consecuencia, la Cámara confirmó la sentencia apelada y, ergo, se dejó sin efecto la pretensión del Fisco.

2.Infraccional. Aplicación de multas por omisión. Corresponde su reducción al mínimo legal. Facultad del Tribunal Fiscal.

Causa: "Pedruzzi, Cristian Esteban C/DGI", Sala I, 2.2.18.

El Tribunal administrativo confirmó las resoluciones fiscales en cuanto determinaron de oficio la obligación tributaria del contribuyente en el Impuesto a las Ganancias (períodos fiscales 2005 a 2007) y en el IVA (períodos 1/05 a 12/07), con más sus intereses resarcitorios, como asimismo en cuanto al encuadramiento de las sanciones de multa que le fueron aplicadas en los términos del artículo 45 de la Ley N° 11.683, aunque reduciendo su graduación al mínimo legal.

En cuanto aquí interesa, la representación fiscal apeló ese decisorio en tanto que por su intermedio se redujeron las multas impuestas. En tal sentido, el organismo se agravió al considerar que: a) La reducción del quantum de las sanciones aplicadas al contribuyente era arbitraria, en tanto en el pronunciamiento recurrido no se expresaban razones fundadas que permitiesen apartarse del criterio ofrecido por el juez administrativo; b) El contribuyente, frente a las irregularidades verificadas por los inspectores actuantes y lejos de conformar las determinaciones de oficio practicadas a su respecto, había optado por interponer recurso de apelación; y c) Ese extremo impedía que se aplicara en autos la reducción prevista en el artículo 49 de la Ley N° 11.683.

Por su parte, la Cámara expuso en su sentencia que: a) El Tribunal Fiscal había justificado la reducción del quantum de las sanciones aplicadas al actor en su falta de antecedentes sumariales y en la ausencia de una concreta fundamentación por parte del juez administrativo que habilitara a apartarse de la razonable pauta de graduación que suministraba la escala normativa al establecer un mínimo y un máximo, de modo de dar al juzgador la posibilidad de sancionar con mayor monto de pena las situaciones en las que se verificaran causas agravantes o se tratara de infractores reincidentes, situación que no aparecía configurada en el caso; b) Si bien la graduación de la pena era una facultad discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, lo cierto era que la actuación de ese funcionario no escapaba al control judicial de razonabilidad; c) Fue así que el Tribunal de origen -en uso de las facultades previstas en el artículo 164 de la Ley N° 11.683- había considerado como elemento atenuante para la graduación de las sanciones impuestas, la falta de antecedentes sumariales del contribuyente; d) Esa circunstancia no podía ser obviada -como pretendía el Fisco en sus agravios- por el hecho de que el contribuyente no hubiera probado sus dichos, cuestión que, en definitiva, había sellado su suerte adversa con relación al fondo del asunto, como así también respecto al encuadramiento de la conducta reprochada en el artículo 45 de la Ley N° 11.683; e) En ese sentido, no se advertía en autos la arbitrariedad que la demandada atribuía al pronunciamiento recurrido, desde que existían pautas que limitaban la discrecionalidad de la administración para evitar una cuantificación arbitraria o caprichosa, susceptible de vulnerar el sentido aleccionador que perseguían las infracciones consagradas en la Ley N° 11.683; f) En función de ello, cabía destacar que la circunstancia considerada en la sentencia recurrida, a los fines de reducir las multas, resultaba coincidente con las pautas propuestas por la propia AFIP en su Instrucción General N° 6/07, aplicables al juzgamiento de las infracciones a las normas que regían la materia impositiva y la pertinente graduación de las sanciones, por lo que su reducción al mínimo se ajustaba a derecho; y g) Por lo demás, la referencia que la demandada efectuaba respecto del artículo 49 de la Ley N° 11.683 resultaba desacertada, desde que los supuestos de reducción que preveía esa norma operaban con relación a circunstancias diferentes a las tenidas en cuenta por el Tribunal Fiscal para resolver el caso de autos (rectificación de las declaraciones juradas antes y luego de la corrida de vista, resolución consentida por el contribuyente, etc.).

De esta forma, la Cámara confirmó la sentencia apelada y, consecuentemente, quedaron reducidas las sanciones de multa aplicadas.

3. Procedimiento. Acto que declara la caducidad de un plan de facilidades de pago. Incompetencia del Tribunal Fiscal por modificación de la normativa aplicable.

Causa: "Belaken Boreal S.A. C/DGI", Sala IV, 2.8.18.

El Tribunal inferior declaró su incompetencia para entender en la presente causa en la que se había intimado a la actora al pago de una deuda en virtud de haberse declarado la caducidad del plan de pago referido al régimen de la Seguridad Social y del Impuesto a las Ganancias e IVA.

La parte actora apeló ese decisorio sosteniendo que el Tribunal Fiscal resultaba competente atento lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley N° 11.683.

A su vez, la Cámara, determinó en su sentencia que: a) En lo que aquí interesaba, el artículo 76 de la Ley N° 11.683 había sido modificado por la Ley N° 27.430 (29.12.17); b) Al respecto, era preciso afirmar que mientras el derecho sustantivo debía ser analizado a la luz de la normativa vigente al momento del acaecimiento de los hechos en debate, las normas de índole procesal -dentro de las cuales correspondía ubicar a las cuestiones de competencia- eran de aplicación inmediata a los juicios en trámite, en tanto no invalidaran actuaciones anteriores; c) Por consiguiente, el procedimiento que debía reglar estos actuados era el instituido según la modificación prevista por la Ley 27.430, que excluía de la competencia del Tribunal Fiscal a las cuestiones discutidas en autos; y d) Ello era así sin perjuicio del criterio que venía sosteniendo esta Sala con anterioridad a la referida normativa, en cuanto a que el Tribunal administrativo resultaba competente en cuestiones vinculadas a la caducidad de planes de facilidades de pago, por considerarla una sanción de naturaleza administrativa (conf. "Cooperativa de Trabajo Emprender Ltda. c/DGI", del 23.4.12, entre otros).

En definitiva, la Cámara confirmó la sentencia apelada y, por lo tanto, se declaró la incompetencia del Tribunal Fiscal para entender en estos autos.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

1. Infraccional. Improcedencia de la multa por defraudación.

Causa: "Calymar S.R.L C/AFIP-DGI", Sala "A", 8.11.18.

El citado contribuyente promovió un recurso de apelación contra el acto administrativo emitido por el Fisco Nacional que aplicó una multa por defraudación en el Impuesto al Valor Agregado, equivalente a dos veces el tributo evadido, por diversas posiciones mensuales relativas al año fiscal 2007 con fundamento en los artículos 46, 47, incisos a) y b), y 49 de la Ley N° 11.683.

Es susceptible de mención que la actividad del apelante es la compraventa de materiales para la construcción y los bienes registrables.

En este supuesto, el ente impositor, en ejercicio de sus facultades de verificación y fiscalización, interpretó que el proceder del contribuyente estaba precedido de anomalías tales como la declaración de un mayor débito fiscal al debido, la falta de aporte de las facturas de dos proveedores, la exteriorización de un crédito fiscal mayor al registrado en el Libro IVA Ventas, entre otras.

El organismo recaudador, al encontrar las diferencias referidas durante el proceso de fiscalización, se las notificó el particular, quien aceptó las mismas y procedió a rectificar las declaraciones juradas respectivas. Tal conducta, a criterio del Fisco, configuraba una defraudación.

El Tribunal competente, en su voto mayoritario (Dres. Buitrago y Pérez), hizo lo siguiente: 1) Examinó detenidamente el instituto de la multa por defraudación prevista en la ley ritual; 2) Estimó que el Fisco, al utilizar las presunciones para fundar su pretensión, debía acreditar el accionar doloso del contribuyente; 3) Enfatizó que las presunciones del artículo 47 de la Ley N° 11.683 son "iuris tantum" y, por ende, eran susceptibles de ser rebatidas por el sujeto que padecía la presunción; 4) Resaltó que, si bien el particular incurrió en una declaración jurada inexacta, ello no fundamentaba, de ninguna manera, la presencia de una conducta dolosa. En definitiva, el voto mayoritario dejó sin efecto a la multa por defraudación y encuadró la conducta del particular en la figura del artículo 45 de la ley ritual.

El voto minoritario (Dr. Vicchi) del Tribunal actuante hizo lo siguiente: 1) Ponderó que el proceder del contribuyente no era engañoso hacia el Fisco; 2) Evaluó que el particular siempre le prestó la colaboración necesaria al ente recaudador para que pudiera llevar adelante su labor; 3) Expresó que el dolo se acreditaba con la consecución de una ventaja patrimonial por parte del particular en su conducta y ello no se verificó en el caso. En fin, el voto minoritario se pronunció en el sentido revocar enteramente la sanción.

2. Procedimiento. Liberación de un reclamo tributario.

Causa: "Cuppi, Matías Federico C/AFIP-DGI", Sala "A", 18.12.17.

El mencionado contribuyente apeló el acto administrativo emanado de la AFIP que determinó de oficio su obligación tributaria inherente al Impuesto a las Ganancias por los años fiscales 2005 y 2006 juntamente con sus accesorios.

El ajuste fiscal, basado en el Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y el patrimonio, fue consecuencia de que la Administración Fiscal de ese país suministró información relativa a los contribuyentes argentinos que tenían cuentas presuntamente no declaradas en entidades bancarias radicadas en la Confederación Suiza (HSBC Private Bank).

En este supuesto, el eje de la discusión estuvo dado en que el apelante consideró que el Fisco no tenía razón de llevar adelante dicho reclamo tributario contra su persona.

Al respecto, el Tribunal actuante, con el voto de los Dres. Pérez, Vicchi y Magallón, hizo lo siguiente: 1) Tuvo en cuenta la manifestación del recurrente en el sentido de que la totalidad de los fondos de dicha cuenta radicada en el exterior era de su padre (el Sr. Edgardo Cuppi), quién procedió a regularizar su situación fiscal mediante el acogimiento al régimen especial de la Ley N° 27260; b) Ponderó que el padre del apelante exteriorizó el 100% de los fondos radicados en dicha cuenta y éste ingresó el impuesto especial habiendo acompañado las constancias respectivas; c) Evaluó que, en el curso del proceso, se agregó un acto administrativo de la AFIP donde se dejó sin efecto el reclamo relativo al recurrente con relación al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2005; y d) Sopesó el acompañamiento de un dictamen de una dependencia interna de la AFIP donde se resolvió que el acogimiento al régimen de la Ley N° 27.260 por parte del padre del recurrente lo liberaba de sus obligaciones fiscales.

Las razones apuntadas llevaron al Tribunal competente a liberar de las obligaciones tributarias reclamadas al apelante con costas en el orden causado atento las particularidades del caso examinado.

3 Ganancias. Tratamiento fiscal aplicable a los pagos de regalías derivados de diveross contratos registrados en el INPI.

Causa: "Ecolab S.A. C/AFIP-DGI", Sala "D", 15.8.18.

El mencionado contribuyente apeló los actos administrativos emanado de la AFIP que determinaron de oficio la obligación tributaria concerniente al Impuesto a las Ganancias. En una de ellas, el Fisco reclamó las retenciones a beneficiarios del exterior por los años fiscales 2000 a 2002 inclusive junto con sus intereses con más la aplicación de una multa por omisión del artículo 45 de la ley ritual. En el restante, la AFIP intimó el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 1999 a 2001 que arrojaba un quebranto impositivo.

Es susceptible de mención que la apelante tenía por actividad principal declarada la fabricación de jabones y detergentes.

En tal caso, los ajustes se relacionaban con el contrato de distribución y licencia de marcas y know-how celebrado por el recurrente con Ecolab Inc -beneficiario del exterior- cuya vigencia fue desde el 1.12.94 hasta el 1.12.99 habiéndose registrado, a título informativo, en el INPI el 9.1.95 mediante el certificado N° 7095 de conformidad con el artículo 3° de la Ley N° 22.426. Dicho contrato fue automáticamente prorrogado hasta el 1.12.04 habiéndose efectuado una registración del mismo el 12.6.02 donde el INPI extendió el certificado N° 9607 con vigencia desde el 1.12.99 y el 1.12.04.

El Fisco, en ejercicio de sus facultades legales, consideró la existencia de dos contratos diferentes en vez de ser uno original con una prórroga del mismo y, a su vez, objetó el tratamiento fiscal dispensado, por una parte, a los pagos realizados a los beneficiarios del exterior derivados de dichos vínculos contractuales por no contar oportunamente con el certificado respectivo de la autoridad de aplicación y, por el otro, la deducción de dichos pagos como gastos en dicho tributo.

En efecto, el recurrente estimó que la tasa de retención correcta era la prevista en el artículo 93, inciso a), de la Ley del Impuesto a las Ganancias en tanto que la AFIP precisó que la adecuada era la establecida en el artículo 93, inciso h), del citado gravamen.

El Tribunal competente, con el voto de los Dres. O'Donnell, Martín y Gómez, en su pronunciamiento hizo lo siguiente: 1) Analizó la normativa aplicable (a saber: los artículos 1° a 3° de la Ley N° 22.426) a la luz de la reciente reforma implementada por la Ley N° 27430; 2) Precisó que esta discusión tenía rasgos análogos a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el antecedente "Oleoducto Trasandino Argentina S.A. C/DGI (TF 18.271-I)" del 8.4.08, y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en autos "Amcor Pet Packaging de Argentina S.A. (TF 23.609-I) c/DGI" del 3.2.14; 3) Señaló que "la circunstancia de que la actora haya solicitado una nueva certificación ante el INPI, no obstante que ello no fuera necesarios según el criterio del Tribunal Fiscal de la Nación, no puede tener incidencia para modificar el tratamiento impositivo de los pagos efectuados, máxime cuando dicha circunstancia no hace más que revalidar que ésta se refiere al contrato ya registrado ante la autoridad de aplicación y reafirmó el certificado 117/98, en el sentido de que las prestaciones pactadas entre las partes encuadraban en lo estipulado en el art. 93, inc. a, de la ley del impuesto a las ganancias"; 4) Concluyó que la inscripción de la prórroga ante la autoridad de aplicación, en modo alguno, podía ser considerada como un nuevo contrato; y 5) Expresó que "al igual que en el caso que aquí se dirime, no se encontraba en discusión la naturaleza de los pagos realizados (regalías), ni tampoco el monto de los giros, ni que en ocasión de la inscripción de la renovación no se modificaron aspectos sustanciales del contrato originario en los precedentes antes citados se dispuso revocar las determinaciones de oficio tanto respecto a la alícuota de retención aplicada como a la deducibilidad de los gastos en el impuesto a las ganancias, solución que es la que también se comparte y corresponde adoptar en estos actuados".

Las causas reseñadas llevaron al Tribunal competente a revocar los actos administrativos recurridos con costas en el orden causado y, consiguientemente, este pronunciamiento fue favorable a la postura del particular.

(*) El Dr. José Daniel Barbato, a cargo de la columna del TFN es abogado, consultor tributario y su e-mail es: daniel_barbato@hotmail.com y su página Web es www.jdbconsultores.com; y el Dr. José Luis Jáuregui a cargo de la columna de la CNACA es Gerente del Departamento Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL, domiciliado en la calle Uruguay 1037, Piso 7º, Bs.As., y su e-mail es: jose.jauregui@rsmargentina.com.ar y su Web es: www.rsm.global/argentina