Sin acuerdo con las empresas, se definen las nuevas tarifas de gas

El reacomodamiento de los precios relativos de la economía tendrá un nuevo capítulo esta semana. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) terminará antes del viernes de mediar con las empresas productoras y distribuidoras del fluido para arribar a un acuerdo que topee el incremento de las tarifas en un 30% a partir de octubre.

Después de conocerse el dato de inflación mayorista de agosto, con el que las distribuidoras pedirán un ajuste de un 30% de sus ingresos por el pasaje de la suma de inflación mayorista acumulada entre marzo y agosto, el Enargas apurará las gestiones para llegar al viernes con un esquema definido para las tarifas de gas que correrán entre octubre y marzo del año próximo. Resta definir los valores a los que las petroleras (YPF, Tecpetrol, Pan American Energy, Total, Compañía General de Combustibles, Wintershall, Pampa Energía y Pluspetrol, las más relevantes) entregarán su producto a las distribuidoras (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras) en el período estival. Según el esquema planteado por el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, debería ser de u$s 5,26 por millón de BTU, pero el ahora secretario Javier Iguacel impulsó una baja hasta menos de u$s 4 por millón de BTU, una pérdida en dólares que lamentan las productoras.

Todo apunta a que el incremento que se pactará rondaría el 30% en una primera etapa, desde el lunes que viene hasta el 31 de diciembre, que reconocerá un ajuste en los ingresos de las transportistas y distribuidoras; mientras que a partir del 1° de enero de 2019 se agregarán otros 10 puntos porcentuales, con los que las distribuidoras empezarán a pagar las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), el nombre técnico para la deuda que contrajeron con las productoras de gas por la devaluación, ya que compraron el producto dolarizado a un tipo de cambio estimado en promedio para el semestre a $ 20,345 y con sus ingresos en pesos no pudieron terminar de saldar sus gastos.

Mientras tanto, el viernes el secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, Mariano Mayer, recibió a la dirigentes de la entidad Industriales Pymes Argentinos (IPA), que propusieron retrotraer las tarifas a marzo, pesificarlas y congelarlas por 180 días. Mayer desmintió analizar esa posibilidad.