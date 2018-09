Mayer: "Sin una macro estable, no se pueden pensar medidas micro"

Aunque con las urgencias diarias que tienen para poder financiarse en el actual contexto económico, de retracción de la actividad y tasas de interés altísimas, el nuevo tipo de cambio hizo que hoy todas las pequeñas y medianas empresas estén pensando en la exportación. Las que ya tenían experiencia, para profundizar esa inserción internacional, y las que aún no se habían lanzado, para comenzar a experimentar ese camino, que hoy se volvió super atractivo con la notoria mejora de competitividad que generó el nuevo tipo de cambio. En una entrevista con El Cronista, el secretario Pyme y de Emprendedores, Mariano Mayer, no dudó en remarcar que hoy la prioridad para las empresas es que la macroeconomía se estabilice y se retome la senda de crecimiento, con baja inflación, pero destacó que en medio de la actual coyuntura difícil para las pymes, la mayoría está mirando el mercado externo. "Ya están todos pensando en capturar oportunidades afuera o en recuperar mercados que habían tenido", aseguró el funcionario.

-¿El principal reclamo hoy de las Pymes sigue siendo las dificultades financieras?

-Sí, se habló en el Consejo Pyme que lanzamos días atrás. Y pudimos compartirles qué es lo que estamos haciendo para atender a la coyuntura, porque hay muchas pymes que todavía no lo conocen. Por un lado, la bonificación de tasa para descuento de cheque en bancos públicos, que hoy ya se usaron $ 18.000 millones por más de 20.000 pymes; y por otro, lo que estamos haciendo con el mercado de capitales, una opción de financiamiento muy interesante, que a muchas empresas les parece algo de ciencia ficción. Trabajamos con las SGR para que a una pyme le resulte mucho más sencillo descontar cheques en el mercado de capitales. Cambiamos las reglas; les exigimos más a las SGR e hicimos mucho más fácil el proceso de otorgamiento de un aval. Por otro lado, le dimos liquidez al mercado de capitales al permitirle a las aseguradoras invertir $ 6000 millones en un fondo y, de esa manera, garantizar que haya liquidez para que las pymes puedan descontar cheques en la Bolsa a una tasa de entre el 30 y el 40%.

-Sica había anticipado que trabajaban con los bancos para renovar la línea de descuento de cheque a una tasa más baja. ¿Avanza eso?

-Algunos bancos públicos ya están pidiendo una renovación, y con los bancos privados estamos negociando para ver si podemos hacer algo. En materia de tasa, a ellos se les puede pedir un esfuerzo menor, ya que arrancan con una tasa que va del 55% al 80%.

-¿Van a dar plazo para que las pymes puedan pagar las retenciones?

-Fue uno de los planteos que nos hicieron las cámaras en la reunión del Consejo Pyme. Se está trabajando.

-¿Avanzar en una nueva Ley Pyme sigue estando en la agenda en el actual contexto de ajuste fiscal?

-Es un trabajo de varios meses porque queremos hacerlo en el marco del consejo, pero también dar un debate nacional. Están todas las provincias expectantes de que hagamos una edición regional del consejo para poder opinar. El tema de los problemas para que haya más creación de empresas, la cantidad de impuestos que hay.. hay mucha tela para cortar de unificar y simplificar tributos. Otro tema que salió es el de la progresividad: el sistema tributario no debería acompañar el crecimiento de una empresa para que el que recién arranca no tenga una alta presión fiscal. También fue planteada la cuestión de la informalidad y qué se puede hacer para que los incentivos apunten a la formalidad. De todas formas, nosotros tenemos una Ley Pyme que está vigente, que baja la presión fiscal para las pymes y que todavía la mitad no la está aprovechando.

-¿Será enviada este año al Congreso?

-No creo. Es un plan de mediano y largo plazo. Hoy la prioridad está puesta en estabilizar la macro y aprobar el presupuesto. Porque sin eso, pensar en medidas micro es imposible. Las pymes necesitan un escenario de tranquilidad, de poder proyectarse y necesitan que el Estado no gaste más de lo que tiene. Que hace 70 años que tengamos déficit fiscal e inflación, no es normal.

-¿Cree que el 2019 va a ser un año para seguir apagando incendios con las pymes?

-Después de este proceso, vamos a terminar con un presupuesto estabilizado. Poder controlar el déficit sería un logro importantísimo a partir del cual podés empezar a construir. Y con un tipo de cambio mucho más competitivo y avanzando en reformas de fondo que hacen a la competitividad sistémica, vamos a empezar a crecer. Con la macro estabilizada en 2019, varios temas micro van a empezar a ver sus frutos.

-¿Qué les plantean las pymes respecto de las retenciones?

-A nadie le gusta, es una medida que a nosotros no nos gusta, pero cuando explicás que era necesario para estabilizar el presupuesto con toda la corrida, lo entienden. Hoy están todos ya con la mirada puesta afuera; todos pensando en capturar oportunidades o en recuperar mercados que habían tenido.