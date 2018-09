Lopez Murphy: radiografía de la crisis y qué se necesita para salir de ella

El ex ministro de Economía de la Alianza, Ricardo López Murphy, pronosticó que salir de la crisis demandará "diez años de austeridad y un gran acuerdo político".

"También necesitamos superávit primario de entre 2 y 2,5 puntos del producto por muchos años. Finalmente, vamos a tener que colocar deuda para repagar la emergencia, así que debemos tener prestigio en el mercado para renovar deuda, que hoy no tenemos", consideró el economista.

Según su criterio, se necesita un futuro de estricta disciplina fiscal para salir definitivamente de la crisis cíclica y de un Gobierno con gran consenso de la sociedad y la clase política.

Lopez Murphy estuvo el viernes en el ciclo de desayunos de la Fundación Libertad y Progreso, donde señaló que "pasando en limpio la situación, queda una deuda de entre 45 y 50 puntos del producto bruto".

"Plata para déficit no hay más. La pregunta es, ¿está nuestra clase política preparada para gobernar en estas condiciones, sea la coalición gobernante o la oposición?", se preguntó el también ex ministro de Defensa. En ese sentido, continuó: "¿Estamos preparados para enfrentar esto?. Se vienen 10 años de mucha austeridad. Lo que hay que hacer en materia de reformas no se puede hacer con una minoría, el próximo Gobierno debe ser mayoritario".

Dijo que la próxima administración debe "encarar las reformas estructurales sí o sí, y las reformas sin mayoría no se pueden hacer".

No obstante, señaló que "el programa que hay que aplicar tiene algunos inconvenientes como la "deuda a corto plazo".

En otra parte de su exposición, el economista elogió la decisión del Gobierno de recurrir al FMI en lo que denominó “el programa de ayuda más grande de la historia de la región”, aunque señaló que el programa que hay que aplicar tiene algunos inconvenientes, que enumeró:

*El programa requiere una reducción de subsidios marcada, donde la combinación del rezago anterior de ajustes y de movimiento de tipo de cambio lucen como muy desafiantes”.

*El cese de transferencias a las provincias es técnicamente correcto, pero no parece haber la densidad de apoyo polìtico necesario al menos por ahora”.

*El programa parece ignorar la dependencia que tiene el ajuste de la alta tasa de inflación. Un sendero a la baja compromete seriamente la viabilidad financiera. La colocación necesaria de deuda del año que viene luce dificultosa hacia el comienzo del segundo semestre de 2019. En realidad habría que haber reservado o rescatado deuda que venza en ese período”.

*El objetivo de seguir bajando las Lebac que ya están por debajo del nivel de noviembre de 2015 no parece centrar en el diseño de la política económica. La utilización de encaje no remunerado conspira contra la monetización necesaria para poder financiar domésticamente el equilibrio”.

López Murphy destacó también algunos elementos que juegan a favor de la conducción política, como que “el nivel de deuda puede ser imprudente pero no es imposible, no va a quebrar la economía con este nivel de deuda”; que “el apoyo internacional es tres veces el otorgado al Presidente De La Rúa en su momento, lo que debería ayudar en el proceso”; y que “si se aumentara el ritmo de inversión y ahorro interno que permita igualar la tasa básica ello también permite reducir el esfuerzo fiscal a futuro”.

El economista señaló también que el error principal del Gobierno fue “financiarse en un nivel inviable, que suponía que nos iban a financiar el déficit fiscal por años y eso no era viable”, y también “tomar deuda de corto plazo”.