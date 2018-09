Luis Barrionuevo: “Este Gobierno fue muy deficitario en sus promesas”

El titular del sindicato de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, aseguró que el paro nacional del martes 25 de septiembre es por “los desaciertos del Gobierno en cuanto a la economía” y dijo que la de Cambiemos es una "gestión deficitaria con lo que prometió".

El sindicalista aseveró que si en el país "no hay crecimiento", es muy difícil que la gente "pueda subsistir”.

“¿Qué más queremos que al Gobierno le vaya bien? Si no aciertan el diagnóstico es un tema de ellos”, sostuvo en diálogo con radio Mitre aclarando que no se trata de un "paro político". Y añadió: "El movimiento obrero ha acompañado, como nadie, al Gobierno. Nos pidieron seis meses, 12 meses, y no vemos que podamos salir adelante. Pero nosotros bajo ningún concepto vamos a trabajar para que este gobierno se vaya antes”.

En esa línea, el gremialista consideró que el Gobierno no va a cambiar su política económica, ya que están “muy cerrados”.

"Si a Mauricio (Macri) lo asesoran Carlos Grosso, Durán Barba y Marcos Peña estamos mal"

"No tienen noción de lo que pasa, no escuchan a las pymes (...) Si a Mauricio (Macri) lo asesoran Carlos Grosso, Durán Barba y Marcos Peña estamos mal", aseveró.

Por último, además de sostener que es el “deber” de los sindicatos llamar a una movilización general, Barrionuevo se refirió a las divisiones en el movimiento obrero: “Siempre estuvo dividido, se junta cuando las circunstancias lo requieren”.

La confirmación del paro frustró la reunión entre Sica y la cúpula de CGT https://t.co/qbdAOe84oz — Cronistacom (@Cronistacom) September 19, 2018

Críticas al kirchnerismo

Barrionuevo diferenció, sin embargo, los problemas de la gestión de Mauricio Macri de la corrupción del kirchnerismo y arremetió contra la ex presidenta, Cristina Kirchner.

“La corrupción del kirchnerismo está destapada. Pichetto y compañía tienen que desaforar a Cristina, tiene que ir presa porque se robó todo”, lanzó.