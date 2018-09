El reconocido periodista Hugo Alconada Mon acaba de publicar su último libro, La raíz de todos los males, en el que describe con datos, cifras y escenas que rozan el absurdo cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad. Y se encarga de aclarar que es "el poder" en el "sentido amplio": no solo incluye a políticos, sino también, a jueces, fiscales, periodistas, policías, la SIDE, operadores, lobistas, empresarios y sindicalistas. "Es decir, hay todo un sector, combinado, que ha desarrollado una estructura que los enriquece y los mantiene impune", resume el prosecretario del diario La Nación.

En un país que ya lleva más de 30 años de democracia, ¿cuál es el pecado original? El financiamiento electoral. Es que, para llegar al sillón de Rivadavia, se necesita, al menos, u$s 100 millones. Ese es el punto de partida de un libro que repasa no solo los casos más resonantes, como el de los cuadernos de la corrupción, sino también muchos que pasaron desapercibidos, pero que también ponen en evidencia la construcción de este sistema.

En un mano a mano con 3Días, Alconada Mon habló sobre su libro, la situación de CFK, el rol de los sindicalistas y periodistas, entre otros temas.

¿Cómo se desmonta este sistema cuando la Justicia es parte?

-Es que no hay que mirar a la Justicia, hay que mirar al Consejo de la Magistratura. Solo es posible Oyarbide porque tenemos un Consejo de la Magistratura patético. ¿Cómo es posible que tuviéramos un Oyarbide durante 20 años como juez federal? ¿Por Oyarbide mismo o por lo que generaba para otros?

En el libro decís que una campaña para ser presidente cuesta, al menos, u$s 100 millones, ¿en qué se gasta ese dinero?

-Los dos mayores rubros en los gastos de cualquier campaña son, por un lado, la impresión de boletas electorales. A nivel mundial, se calcula, más o menos, 4,3 boletas por votante; en la Argentina, 5. Si todos sabemos que en todos los ciclos electorales estamos con la misma historia del robo de boletas, ¿por qué no se cambia? Porque eso altera los equilibrios de poder actual. Los dos partidos que tienen muchos fiscales, mucho despliegue territorial, que son el peronismo y el radicalismo, saldrían perjudicados con respecto a aquellos que no tienen eso como poder de negociación, por ejemplo, a la hora de tejer una alianza. El radicalismo hoy te dice: "Yo tengo territorio". El segundo gran rubro es la compra de periodistas o medios de comunicación.

¿Qué "servicios" ofrece un periodista?

-Tenés periodistas que, por ejemplo, puede callar, desviar la atención. Entonces, cuando todo el mundo hablaba de Yabrán, vos hablás del tiempo; cuando explota algo incómodo del poder de turno y vos hablás de la Selección Argentina. Entonces, hay quienes cobran por el silencio, quienes cobran por desviar la atención, quienes cobran por entrevistas benévolas, quienes cobran por despedazar al rival de turno. Tenés todas las variantes.

¿Faltan leyes para combatir la corrupción?

-Sí. Una verdadera figura del arrepentido. Porque la que tenemos es un híbrido, que no tiene toda la potencia que podría. En Brasil y Estados Unidos, negociás con el fiscal, y lo que le digas, no lo puede usar en tu contra. Ahora, si acuerdan, se vuelca por escrito y van a ver al juez. Entonces, arrancás sabiendo qué podés vomitar y qué te puede ocurrir: los beneficios, los perjuicios, y demás. En la Argentina, la condena la definen dentro de tres, cinco u ocho años, y un tribunal que ni conozco. Ergo, me puede tocar un tribunal oral ultraduro o garantista. Dos, figura de la extinción del dominio. Tres, leyes para potenciar al Ministerio Público Fiscal, darle capacidad de instrucción. Cuatro, creación de una policía judicial. Cinco, manejo real del presupuesto, por el Consejo de la Magistratura, de todo el dinero del Poder Judicial, sin depender del Gabinete. Hay múltiples leyes, como ocurrió en Brasil, que hicieron una serie de paquetes.

A raíz de la causa de los cuadernos, ¿es posible que Cristina no haya sabido de toda la estructura que había debajo de ella?

-Como mínimo, Cristina es Messi. Ella afirma que no sabe. Como mínimo, si eso es verdad, es lo que le pasó a Messi en España, cuando lo condenaron por ignorancia deliberada. Cuando el tribunal oral lo juzga a Messi por evasión tributaria, él dice: "Yo me dedico a jugar al fútbol, lo delegué en mi papá". La respuesta del tribunal oral fue: "Usted ya es un tipo grandote, mayor de edad, casado, dos pibes, campeón del mundo. Es su responsabilidad velar por sus impuestos. Si usted no supo qué pasó con sus impuestos, es su propia responsabilidad". Entonces, si tenés a una presidenta que decía que no volaba una mosca sin su autorización, dice ahora que no sabe qué está pasando, y no pregunta de dónde sale el dinero para financiar sus campañas electorales, mínimo, es porque no quiso saber. Y, si no quiso saber, es porque sabía o intuía que había algo que no le convenía saber.

Y viendo cómo se montó todo ese sistema, ¿es creíble que no haya estado al tanto?

-Es seguro que ella no quería saber. Uno, creo que ella no quería saber. Dos, creo que ella, igual así, supo... mucho. Tercero, hay aspectos que ella nunca quiso preguntar, para no terminar de embarrarse. Cuatro, que ella dejó en manos, primero de Néstor, y después de otros, toda la zona oscura. Y, aun así, es ignorancia deliberada, encubrimiento, partícipe necesario. Me consta que incluso a algunos amigos de Néstor, cuando vivía, les prohibió que entraran en su casa. Pero eso es ignorancia deliberada. Ella les prohibió el ingreso a Rudy Ulloa, a Lázaro Báez, Raúl Copetti, Claudio Uberti, Ricardo Jaime, distintos funcionarios, o exfuncionarios, o aportantes de campaña. El día que Néstor murió, muchos de esos tipos, pulgar abajo, mientras que crecieron otros: los de la Cámpora, y demás. Pero, ¿no sabés quién era Jaime?

¿Cambió el sistema con su muerte?

-Se modificó parte de la operatoria. Algunos recaudadores cambiaron, otros cayeron en desgracia. Dinero negro siguió habiendo, recaudación para la campaña, siguió habiendo. De hecho, algunos de los tipos que están ahora como empresarios arrepentidos en la causa de los cuadernos, dicen: "Yo aporté para la campaña 2013". En 2013, ya estaba muerto Néstor. Lo mismo que dicen los arrepentidos de Odebrecht que declararon en Brasil: mientras que estaba Néstor, tuvimos que arreglar con Wagner, Sánchez Caballero, de Iecsa, y demás, que nos dijeron a quién teníamos que pagarle, cuánto, cómo, dónde... todo. Muerto Néstor, siguió la metodología pero, en vez de estos tipos, apareció el "Corcho" Rodríguez, que nos decía que teníamos que arreglar con Baratta. Cambiaron los jugadores, siguió la metodología.

¿Es cierto que el macrismo deja actuar a la Justicia, como suele decir sobre sí mismo?

-No. Porque vos tenés casos como, por ejemplo, el del Correo, en los cuales metieron los dedos hasta el final. De hecho, algunos operadores siguen siendo los mismos. Ejemplo, tenés operadores como el señor Javier Fernández, que operó durante el menemismo, y él dice que es el que se encargó de protegerlo a Oyarbide durante el menemismo, juez de la servilleta, y le evitó el juicio político; que es el mismo que se encargó de solucionar la causa del enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que es el mismo que se encargó de encapsular el escándalo por el Corre o Argentino, tanto en la Justicia como en la AGN, que es el mismo que se encargó de terminar de tejer el fallo judicial que generó la caída de Alejandra Gils Carbó como procuradora General. Mismo operador: menemismo, kirchnerismo, Cambiemos.

Hacer tu trabajo, ¿fue lo mismo durante los diferentes gobiernos?

-Tienen sus diferencias. En todos los gobiernos tengo gente que me quiere bien y gente que le encantaría que me echen. En todos los gobiernos tenés gente que dice estupideces, que yo trabajo para tal o cual. Son distintos los estilos, tanto para la corrupción como para la relación con la prensa. Los otros eran más brutos, estos son más sofisticados.

En La raíz decís que el Pata Medina es la regla y no la excepción entre los sindicalistas, ¿por qué?

-Sin generalizar, lo que te muestra el Pata es que hay muchos gremialistas para los cuales la mejor huelga es la que no se hace, porque te permite negociar.

Faros y más

"Los mejores corruptos son los profesionales", dice Alconada Mon. O sea, alguien educado, sobrio, medido, moderado, cauto, sin adicciones, fiel a su pareja. Ideal para pasar desapercibido. Aunque, el periodista menciona otro tipo de perfil, también útil, aunque en pocas dosis: el "faro en las tinieblas". ¿Quiénes son? "Supongamos que sos una empresaria rumana, que querés vender un producto, pero sabés que la Anmat no te lo va a aprobar. Agarrás las revistas, y te aparece un funcionario, con mil corbatas atrás, una Ferrari. Vos decís: Si hay alguno que puede ser pirata, es este. El que me puede guiar para no estrellarme contra un funcionario honesto, que se indigne, me haga una denuncia penal", responde.